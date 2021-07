Déchirement de la reine: Charles contraint de garder le silence sur les plans d’un bouleversement majeur de la famille royale | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles en “position difficile” avec le Commonwealth, selon Murphy

Selon un biographe royal, Charles a évité de parler de l’avenir de la monarchie au milieu du risque qu’il puisse sembler qu’il veuille mettre fin prématurément au règne de la reine. Charles veut éviter toute discussion sur l’avenir de la monarchie et changer la routine de la reine qui contrôle depuis des décennies, a affirmé la commentatrice royale Angela Levin. La reine tient également à garder “les choses telles qu’elles sont”, a affirmé Mme Levin, alors que Sa Majesté approche des 70 ans sur le trône.

S’adressant aux médias de Tortoise, Mme Levin a déclaré: “L’une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas connaître ses plans est que le prince Charles a de nombreux projets pour changer la monarchie, mais il ne veut pas contrarier la reine.

“Elle est habituée aux choses qui se passent depuis des décennies et il a l’impression que s’il commence à en parler, il veut qu’elle meure, ce qu’il ne fait pas.

“Il en a gardé beaucoup parce qu’elle est contente des choses telles qu’elles sont, elles sont les mêmes depuis très longtemps.”

Il a longtemps été rapporté que Charles allait affiner la famille royale lorsqu’il monterait sur le trône.

Charles veut le faire afin de réduire les coûts et donc le fardeau du contribuable.

Une fois que Charles montera sur le trône, on pense que le nouveau roi cherchera à conserver un petit groupe de membres de la famille royale.

Le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex, le duc et la duchesse de Cambridge, la reine, la duchesse de Cornouailles et Anne, princesse royale devraient être les membres de la famille royale qui représenteront la Couronne à l’avenir.

On pense également que Charles pourrait modifier les titres royaux et créer de nouveaux postes dans le cadre de ses nouveaux plans.

Déjà au cours de la dernière année, Charles et William sont devenus plus présents aux fonctions alors que la reine se prépare un jour à se retirer.

Charles et les Cambridges lors du sommet du G7 le mois dernier avec le prince de Galles prononçant un discours sur la lutte contre le changement climatique.

Sous le regard de la reine, Charles a déclaré: “La lutte contre cette terrible pandémie fournit, s’il en était besoin, un exemple clair de l’ampleur et de la vitesse à laquelle la communauté mondiale peut faire face aux crises lorsque nous combinons volonté politique et entreprise ingéniosité et mobilisation publique.

« Et nous le faisons pour la pandémie.

“Donc, si cela ne vous dérange pas que je le dise, nous devons aussi le faire pour la planète.

“Mon initiative de marchés durables a réuni plus de 300 PDG mondiaux formant une coalition de volontaires.

“Ils ont plus de 60 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et surtout une détermination à consacrer des dizaines de milliers de milliards de dollars à des investissements durables d’ici 2030 avec le soutien inestimable des quatre plus grands cabinets comptables du monde.”

À la suite du décès de son père, le prince Philip en avril, des plans ont été mis en place pour réduire la charge de travail de la reine.

Selon une source, la reine déménagera désormais à Windsor de manière permanente au milieu de ces plans.

Ils ont déclaré au Daily Express que la reine pourrait désormais s’éloigner de la résidence officielle, Buckingham Palace.

Au lieu de cela, Charles et William organiseront davantage d’engagements officiels au palais alors que la reine réduira sa charge de travail.

Ils ont dit : “La chose la plus gentille à faire est de lui permettre de vivre là où elle se sent le plus à l’aise.”