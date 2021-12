Déchirement de la reine : les retombées de William et Harry sont « difficiles à supporter » | Royale | Nouvelles

La querelle entre les frères a été répandue pour la première fois à l’époque où le prince Harry a commencé à sortir avec Meghan Markle. Il a été rapporté que le prince William avait demandé à son frère de ralentir la romance, qui avançait à grande vitesse.

Les experts royaux ont discuté de la rupture du documentaire de Channel 5 intitulé 2021: The Queen’s Terrible Year.

L’expert royal Emily Nash a déclaré: « La reine a clairement indiqué dans sa déclaration en réponse à l’interview d’Oprah que Harry Megan restait un membre très aimé de la famille.

« Et il est clair que, vous savez, la brouille entre les frères en particulier sera très dure à supporter pour elle.

« D’autant plus qu’elle s’est intéressée de près à leur éducation après la perte de leur mère.

JUST IN: Black hole: des images terrifiantes montrent une étoile dévorée par une région « monstre » de l’espace-temps

« Vous savez, ce sont deux frères qui sont inséparables depuis de nombreuses années. Et c’est incroyablement triste de voir les choses et la façon dont elles sont. »

Le quatuor a ensuite apparemment mis leurs problèmes de côté et s’est associé pour devenir ce qui a été surnommé « The Fab Four ».

En octobre 2019, Internet est entré dans une frénésie lorsque le prince Harry a pratiquement admis qu’il y avait une faille.

LIRE LA SUITE: Le prince Andrew traîné dans le procès de Maxwell après avoir été répertorié comme passager dans l’avion d’Epstein

/news/royal/1529490/prince-andrew-ghislaine-maxwell-trial-jeffrey-epstein-sex-trafficking-case-plane-latest

Il a déclaré: « Une partie de ce rôle et une partie de ce travail, et de cette famille, étant sous la pression qu’elle subit, inévitablement, vous savez, des choses se passent », lorsqu’on lui a posé des questions sur la querelle rumeur lors du documentaire d’ITV Harry & Meghan: An African Périple.

Il a ajouté: « Mais regardez, nous sommes frères, nous serons toujours frères. Et nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui, car je sais qu’il sera toujours là pour moi. »

Il a poursuivi: « Nous ne nous voyons plus autant qu’avant parce que nous sommes tellement occupés, mais vous savez, je l’aime beaucoup.

La majorité de ces trucs [in the press] est créé à partir de rien, mais vous savez, en tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours. »

À NE PAS MANQUER: le prince William ressemblait à «un directeur de funérailles» à côté de Meghan Markle – a montré une «agitation»

« Beaucoup moins méfiants »: Kate Middleton et le prince William montrent un « nouveau niveau » dans le mariage

Miriam Margolyes « troublée » par la décision de Harry et Meghan: « Aurait dû le dire aux gens »

Des mois plus tard, Meghan et Harry ont démissionné en tant que membres de la famille royale et ont ensuite déménagé en Californie.

Le prince Harry n’est revenu que deux fois au Royaume-Uni depuis le déménagement et Meghan n’est pas revenue du tout.