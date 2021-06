Déchirement de la reine: Monarch contrarié par la façon dont le prince Harry est devenu «américain» | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a épousé l’ancienne actrice américaine Meghan Markle en 2018 et après deux années mouvementées, le couple a annoncé qu’il se retirait de la famille royale. Ils ont depuis déménagé en Californie dans le but d’avoir une vie plus privée.

Après avoir démissionné du cabinet, le couple a fait plusieurs déclarations explosives sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

Mais désormais experte royale, Ingrid Seward a déclaré que le monarque avait toujours préféré une approche plus “élégante” lorsqu’il s’agissait de “confrontation émotionnelle”.

Mme Seward a également déclaré que la reine n’aimait pas Harry “poursuivre chaque fois que les choses tournent mal”.

L’expert royal a écrit dans le Sun: “Bien sûr, la reine veut qu’Harry soit heureux, mais je suis certain que ce qui ne lui plaît pas, c’est son style américain de poursuivre chaque fois que les choses tournent mal.

“Beaucoup plus élégant pour garder le silence et commencer à faire amende honorable avec les personnes que vous avez aimées et contrariées.”

Cela survient alors que Meghan et Harry sont actuellement engagés dans un différend avec la BBC au sujet d’affirmations selon lesquelles le couple n’aurait pas demandé la permission à la reine d’utiliser le nom de leur fille.

Ils accusent la BBC de diffamation pour avoir fait cette réclamation.

Mme Seward a poursuivi en expliquant comment Harry, en tant qu’ancien militaire, saurait que “poignarder l’institution que la reine représente dans le dos” équivalait à une critique personnelle.

Elle a ajouté: “Quand Diana l’approchait en larmes avec une litanie de malheurs, le monarque laissait la princesse désemparée dans le vestibule de la page à côté du salon privé de la reine pour se calmer, avant de faire face au drame inévitable.

“Meghan et Harry ont reproché au personnel de la reine d’avoir bloqué les réunions en face à face avec elle avant de quitter le Royaume-Uni.

“Mais il semblait qu’ils ne comprenaient pas que c’est ce que les courtisans font et font depuis des siècles.

“Ils sont là pour protéger le monarque de toute intrusion indésirable dans sa journée de travail.”

Depuis qu’ils ont quitté le cabinet, Meghan et Harry ont rencontré le magnat des médias américains Oprah Winfrey pour une interview explosive.

Le couple a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de peau d’Archie avant sa naissance.

Depuis lors, Harry a également participé à un podcast et à une série documentaire où il a frappé la famille royale.

Le mois dernier, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils Archie et à sa future fille.

Dans une nouvelle série documentaire, intitulée “The Me You Can’t See”, Harry a également parlé de ses expériences avec la santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux “mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie”.