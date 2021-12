Déchirement de la reine : Monarch refuse de retirer les décorations de Noël jusqu’en février | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a passé Noël au château de Windsor cette année après avoir annulé son intention de se rendre à Sandringham dans le Norfolk. Plus de neuf millions de téléspectateurs ont regardé son traditionnel discours de Noël, plus que tout autre programme. Quelque 7,4 millions de personnes ont écouté la BBC, avec 1,7 million de plus sur ITV.

La monarque a réfléchi à une année de chagrin personnel, reconnaissant la mort de son mari le prince Philip et la dévastation continue causée par la pandémie de coronavirus.

Elle a parlé avec tendresse de son « Philip bien-aimé » et de son « scintillement espiègle et interrogateur ».

Elle a également discuté du prince Charles, de Camilla, du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge.

Au cours des années précédentes, Sa Majesté a passé la saison des fêtes dans le domaine familial de Sandringham.

LIRE LA SUITE: La révérence de Noël de la princesse Charlotte à la reine: « Elle est effrontée! »

Elle y voyageait traditionnellement quelques jours avant Noël, ayant accueilli ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour un énorme déjeuner festif au palais de Buckingham les jours précédents.

À l’arrivée à Sandringham, les célébrations festives ont commencé la veille de Noël avec l’ouverture des cadeaux dans le Red Drawing Room à 18 heures, conformément à l’héritage allemand de la famille.

Une autre tradition suivie par Sa Majesté est de rester à Sandringham jusqu’au début février.

Elle restait généralement à la résidence de Norfolk pour marquer l’anniversaire de feu son père, le roi George VI.

Il est décédé dans les six semaines, étant décédé dans son sommeil d’une thrombose coronarienne le matin du 6 février.

Il n’avait que 56 ans, tandis que sa fille n’en avait que 25.

Ce jour-là, il y a près de 70 ans, Elizabeth et Philip étaient au Kenya pour une tournée royale.

Ils l’ont découvert et sont immédiatement rentrés chez eux.

Sa Majesté marque chaque année l’anniversaire de sa mort en privé avant de reprendre ses fonctions.

Moins d’un mois après la mort de George VI, la reine a écrit une lettre émouvante à Sir Eric Miéville, qui avait été secrétaire privé adjoint de son père avant de déménager en Inde pour aider à la période menant à l’indépendance du pays.

La lettre, signée ‘Elizabeth R’, sa nouvelle signature en tant que reine, disait: « Tout semble encore si incroyable que mon père ne soit plus là et ce n’est qu’après un certain temps que l’on commence à réaliser à quel point il nous manque. «

Sa Majesté a dit qu’elle était « reconnaissante » qu’il soit mort dans son sommeil, et a révélé que Philip et Charles, trois à l’époque, et Anne, une, l’aidaient à faire son deuil.

Elle a ajouté: « Ma mère et ma sœur ont été merveilleuses, car elles ont tellement perdu – j’ai ma propre famille pour m’aider. »

La reine entretenait une relation remarquablement étroite avec son père et il a un jour décrit sa fille aînée comme sa « fierté », tandis que sa plus jeune fille, Margaret, était sa « joie ».

Il n’est pas clair si la reine demandera que les décorations de Noël du château de Windsor restent jusqu’au 6 février.

Le château de Windsor et le palais de Buckingham sont traditionnellement ornés d’énormes arbres de Noël de 20 pieds et de guirlandes lumineuses, tandis que les décorations de Sandringham sont un peu plus sobres.