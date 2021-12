Déchirement du prince Harry: l’héritage de la princesse Diana est menacé alors que sa cause bien-aimée a porté un coup dur | Monde | Des nouvelles

Le prince Harry retrace les pas de la princesse Diana en Angola

La campagne internationale contre les mines terrestres – célèbre par feu la princesse Diana qui a traversé un champ de mines dans le centre de l’Angola – a été forcée de répondre à un besoin urgent en raison d’une réduction de 80 pour cent du financement par le gouvernement britannique.

Les réductions verront le financement du Royaume-Uni de près de 125 millions de livres sterling chuter à seulement 25 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années, dans ce que les organisations humanitaires ont appelé un « effondrement catastrophique du soutien ».

Les habitants du Soudan du Sud, du Zimbabwe, du Myanmar, de l’Irak, du Liban et du Vietnam ne recevront plus aucun soutien du Royaume-Uni pour leurs efforts visant à débarrasser les communautés du danger des mines terrestres.

Suivant les traces de Diana, Harry, 37 ans, s’est rendu en Angola il y a deux ans et a dit à quel point il était « incroyablement » fier du rôle joué par le Royaume-Uni dans le déminage « grâce au financement et à l’expertise apportés par des organisations spécialisées britanniques telles que HALO Trust et Groupe consultatif sur les mines ».

Il a également déclaré qu’il pensait que Diana aurait continué à se battre pour débarrasser le monde des mines terrestres si elle était encore en vie. L’année prochaine marquera le 25e anniversaire du moment emblématique où Diana a traversé un champ de mines en Angola – et le pays ne recevra aucun financement britannique.

Darren Cormack, PDG de Mine’s Advisory Group (MAG), estime que bien que « pragmatiques » et compte tenu des « défis budgétaires », des réductions de 80 % semblent « disproportionnées ».

Quinze personnes sont tuées ou blessées par des mines terrestres chaque jour et au moins la moitié de toutes les victimes civiles en 2020 étaient des enfants, selon le rapport annuel de l’Observatoire des Mines.

Le soutien du gouvernement britannique permet aux gens de construire des maisons sur des terres sûres, d’avoir des routes sûres vers les écoles et permet d’utiliser les terres de manière productive pour l’agriculture dont les communautés dépendent pour nourrir leurs enfants et gagner leur vie. Au Liban, 150 personnes seront licenciées.

Le rapport annuel de l’Observatoire des Mines, publié en novembre, indique qu’il y a eu « un nombre exceptionnellement élevé de victimes » en 2020 avec une augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année précédente – avec 2 492 personnes tuées et 4 561 blessées.

Ces morts innocentes sont le résultat de mines qui ont été posées, dans de nombreux cas, il y a des décennies. Par exemple, en Irak, une zone de terres contaminées plus grande que Londres est jonchée de mines de la guerre Iran-Irak dans les années 1980, de la guerre du Golfe, de l’invasion américaine de 2003 et de l’occupation d’Isis en 2014.

M. Cormack a déclaré : « Il n’est pas juste que des enfants soient brûlés sur le chemin de l’école. Cela ne devrait pas être le genre d’équation mortelle que les gens doivent calculer.

Il a ajouté: « Nous voulons créer des endroits où les gens n’ont pas l’impression de devoir fuir à l’étranger et je pense que notre travail contribue à ce qui peut être une préoccupation du public. »

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré à Express.co.uk qu’au cours des trois dernières années, l’investissement britannique avait déminé 406 millions de mètres carrés de terres, mais que les « impacts de grande envergure » ​​de la pandémie de COVID-19 sur le Royaume-Uni l’économie les a « forcés » à prendre des « décisions difficiles mais nécessaires », y compris des réductions d’aide.

Mais Andrew Mitchell, ancien secrétaire d’État au Développement international et député conservateur, a déclaré à Express.co.uk : « Cela ressemble à une décision politique plutôt qu’économique.

Il estime que « le montant est de 1% de l’emprunt de l’année dernière pour Covid ».

M. Mitchell a décrit le déminage comme « la plus belle tradition de l’aide humanitaire britannique et est un élément extrêmement important pour rendre la Grande-Bretagne plus sûre et plus prospère ».

M. Cormack considère le déminage comme une fière « entreprise britannique ».

Le Royaume-Uni a été l’un des signataires fondateurs du Traité d’interdiction des mines de 1997.

Il a ajouté: « de nombreux anciens militaires britanniques construisent de nouvelles vies et carrières avec » leur expertise offerte par le gouvernement britannique. «

La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, réexaminerait la décision de coupes prises par son prédécesseur, Dominic Raab. Mais aucun mot n’a été donné depuis l’annonce de l’examen il y a deux mois.

M. Cormack a déclaré: « Nous – et je pense que le secteur caritatif – avons constaté une attitude d’écoute plus ouverte de la part de ce ministre des Affaires étrangères que le précédent. »

M. Cormack a ajouté : « L’Asie du Sud-Est est une vaste région où des partenariats commerciaux post-Brexit sont en cours de développement et pour compléter les partenariats commerciaux dans des endroits comme le Vietnam, il n’est pas nécessaire de réduire l’aide au Vietnam.

Le Zimbabwe se rapprochait de la perspective d’être exempt de mines terrestres et M. Cormack a déclaré qu’ils ne méritaient pas que « le tapis soit complètement arraché, surtout lorsque les Zimbabwéens ont déminé le territoire britannique des Malouines ».

Preet Kaur Gill, ministre fantôme du développement international, a déclaré à Express.co.uk : « Nous nous sommes tenus aux côtés de nos amis et alliés à travers le monde pour garantir que les territoires britanniques soient déclarés exempts de mines. Maintenant, quand le moment est venu de rendre la pareille, ce gouvernement a pris la lâche décision de reculer.

À peine trois ans après que le prince Harry, puis la secrétaire d’État du DFID, Priti Patel, ont lancé un engagement accru dans la lutte contre les mines terrestres, de nombreux pays sont confrontés à un avenir sombre.