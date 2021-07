Déchirement royal alors qu’Harry et William pensaient autrefois “qu’ils travailleraient ensemble toute leur vie” | Royale | Nouvelles

in

Les princes William et Harry se sont tenus côte à côte lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana plus tôt ce mois-ci. Alors que les deux essayaient de faire front commun pour honorer le 60e anniversaire de leur mère, les frères ne semblaient pas trop s’engager les uns avec les autres. La réunion est intervenue après que Harry et son épouse, Meghan Markle, aient déclenché une série de réclamations explosives contre la famille royale dans une interview avec Oprah – notamment que la duchesse avait été confrontée au racisme et n’était pas soutenue lorsqu’elle luttait contre sa santé mentale.

Le duc de Sussex a également admis lors de l’entretien que la relation entre lui et son frère est désormais “spatiale”.

Il a déclaré: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux.

“Nous avons vécu l’enfer ensemble et nous avons une expérience commune, mais nous sommes sur des chemins différents.”

Tout en ayant l’air visiblement ébranlé, le duc a ajouté: “La relation est” l’espace “pour le moment

“Et le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Plus tôt dans la conversation, le prince Harry a exprimé ce qu’il ressentait non seulement pour son frère, mais aussi pour son père, le prince Charles, et comment il considérait leurs rôles de rois en attente comme un rôle “piégé” au sein de l’institution de la monarchie.

Il a déclaré: “Cela fait partie du rôle. C’est ce qui est attendu, peu importe qui vous êtes dans la famille, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, peu importe ce qui vient de se passer.

“Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne partent pas [their roles].

“Et j’ai une énorme compassion pour ça.”

De nombreux fans royaux ont été attristés par les commentaires de Harry car il était incroyablement proche de son frère.

En 2012, une confidente a déclaré au Daily Mail que les deux frères pensaient qu’ils travailleraient ensemble pour le reste de leur vie.

JUST IN: La visite royale «profondément malheureuse» du prince Edward à Gibraltar

En juin 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de se séparer de l’association caritative commune.

Moins de 18 mois après que le couple est apparu ensemble à un forum de la Royal Foundation avec le duc et la duchesse de Cambridge pour la première et la dernière fois, il a été annoncé que le prince Harry et Meghan allaient tracer leur propre chemin.

Harry a récemment annoncé qu’il partagerait “les erreurs et les leçons apprises” au cours de sa vie dans un mémoire qui devrait être publié l’année prochaine.

En révélant l’accord avec les éditeurs Penguin Random House, le prince Harry a déclaré qu’il refléterait “les hauts et les bas” et serait “précis et totalement véridique”.

Harry, qui, aux côtés de son épouse Meghan, s’est retiré de ses fonctions royales et a déménagé en Californie, aux États-Unis, versera les bénéfices à une œuvre caritative.

Le duc a déclaré dans un communiqué: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”