Qui sera la prochaine personne à sortir de la double expulsion ? Si Tiffany Mitchell part, quatre des cinq joueuses restantes ont déclaré qu’Hannah Chaddha serait la prochaine cible évidente. Azah Awasum n’a pas pensé que garder Hannah profiterait à son jeu, et Derek Frazier, Kyland Young et Xavier Prather ont un accord sur les trois […] More