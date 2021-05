«DÉCIDÉ DE DIVISER» – CHICAGO SEGREGUE LES RESTAURANTS POUR UN-VAXX’D ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Si vous voulez plus de preuves, le COVID-19 a été une pandémie d’inégalité – prenez, par exemple, les propriétaires de restaurants de Chicago, qui prévoient d’introduire des sections vaccinées et non vaccinées, selon CBS Chicago.

Cela nous ramène aux années 1990, quand il y avait des restaurants proposant des sections fumeurs et non-fumeurs. La division est claire et le vaccin nous divise tous.

Les responsables de Chicago sont toujours dans la phase de réouverture et prévoient d’être entièrement ouverts d’ici le 4 juillet. Selon les nouvelles directives du maire Lori Lightfoot, les entreprises peuvent fonctionner sans restrictions tant qu’il y a une section pour les personnes vaccinées.

Ce week-end, au Moe’s Cantina Chicago, des bracelets néon seront distribués aux personnes vaccinées où ils pourront se mêler dans une section libre du restaurant. Pour tout le monde, la section non vaccinée aura des tables et des partitions socialement distancées.

«On a décidé de se diviser, et tu es libre de venir de ce côté, d’aller au bar. Vous pouvez être pré-pandémique », a déclaré le propriétaire Sam Sanchez.

Sanchez a déclaré que les clients devraient montrer la preuve de leur historique complet de vaccination pour se détendre dans une section sans restriction qui ressemble à un monde pré-COVID.

La discrimination contre les personnes vaxxed et non-vaxxed est faite par la mairie de Lightfoot, qui a annoncé la semaine dernière, “ les établissements peuvent fonctionner sans restrictions COVID-19 au sein de leur établissement si seuls les clients et employés vaccinés sont autorisés à y entrer. surface.”

Sanchez est président de l’Illinois Restaurant Association et affirme que la direction que prend le gouvernement de la ville «est de ramener l’économie à la normale».

Les bonnes intentions peuvent très bien conduire à une société à deux niveaux où les «vaxxed» discriminent les «non-vaxxed».

