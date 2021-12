Décision appropriée seulement après examen : la CEC Sushil Chandra sur l’appel d’Allahabad HC à reporter les élections de l’UP

Chandra répondait à une question liée à l’observation d’hier par la Haute Cour d’Allahabad qui a demandé à la CE d’arrêter tous les rassemblements politiques et de reporter les élections de l’Assemblée UP de deux à trois mois à la suite de l’augmentation des affaires Omicron en Inde.

Le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, a déclaré aujourd’hui que la commission électorale demanderait le report des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh et l’interdiction de tous les rassemblements politiques uniquement après un examen de la situation actuelle. Chandra répondait à une question liée à l’observation d’hier par la Haute Cour d’Allahabad qui a demandé à la CE d’arrêter tous les rassemblements politiques et de reporter les élections de l’Assemblée UP de deux à trois mois à la suite de l’augmentation des affaires Omicron en Inde.

« La semaine prochaine, nous irons dans l’Uttar Pradesh et examinerons la situation là-bas, puis prendrons une décision appropriée », a déclaré CEC Chandra en s’adressant aux médias dans l’Uttarakhand. Une équipe de la commission électorale dirigée par la CEC Chandra se trouve actuellement dans l’Uttarakhand pour faire le point sur les préparatifs du scrutin et devrait se rendre ensuite dans l’Uttar Pradesh.

Chandra a également informé qu’étant donné la menace du COVID-19, le nombre d’électeurs par isoloir sera réduit cette fois. « Auparavant, il y avait 1500 électeurs par isoloir mais en raison de la situation due au COVID-19, il a été réduit à 1200 cette fois. Un total de 623 nouveaux bureaux de vote seront installés dans tout l’État, portant le nombre total d’isoloirs à 11 647 », a déclaré la CEC Chandra.

Un banc de juge unique de la Haute Cour d’Allahabad, tout en autorisant une demande de libération sous caution d’un requérant, a déclaré que les cas de COVID-19, y compris la variante Omicron, sont en augmentation dans le pays et si les rassemblements politiques sont autorisés à avoir lieu, le la situation pourrait être pire que la deuxième vague qui s’est produite plus tôt cette année en avril-mai.

Le tribunal a également noté qu’il avait exhorté la CE à ordonner aux partis politiques de faire campagne en utilisant les journaux et les chaînes de télévision. Tout en appréciant le Premier ministre Narendra Modi pour la campagne de vaccination contre le COVID-19, il lui a également demandé d’arrêter tous les rassemblements politiques.

