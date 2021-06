Décision californienne 2A : Oups | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, téléscripteur :

Eh bien, regardez ce que nous avons ici…

“Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale”, a déclaré Benitez dans la décision. « Les armes à feu considérées comme des « armes d’assaut » sont des fusils assez ordinaires, populaires et modernes. » Dans sa décision, le juge a également critiqué les médias d’information, écrivant : « On doit être pardonné si l’on est persuadé par les médias d’information et d’autres que la nation est inondée de fusils d’assaut meurtriers AR-15. Les faits, cependant, ne corroborent pas cette hyperbole, et les faits comptent. »

Les deux déclarations sont vraies.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La plate-forme AR est vraiment un couteau suisse en matière d’armes à feu. Vous pouvez l’équiper de plusieurs récepteurs supérieurs qui ont différents types de canons, profils et configurations pour différentes utilisations. Un baril de taureau (lourd et assez cher) pour le tir à la cible, un léger «profil gouvernemental» pour la chasse aux vermines et autres gibiers de taille modeste ou la défense à domicile, plusieurs options supérieures de calibre différent pour diverses autres fins de chasse et de tir à la cible et vous pouvez même acheter une configuration “pistolet” qui est en effet conçue pour être tirée d’une seule main, même si franchement je pense que c’est un peu idiot car la cartouche n’est pas destinée à cela et en tant que tels ils sont extraordinairement bruyants et ont l’habitude de cracher des boules de feu de 1 “de diamètre l’avant avec le projectile.

L’arme peut également utiliser des viseurs « en fer », un viseur « réflexe » qui peut être utilisé avec les deux yeux ouverts (excellent pour la défense à domicile) ou, pour ceux d’entre nous aux yeux vieillissants qui souhaitent tirer sur cible ou l’utiliser à des fins de chasse, une portée de votre choix. Selon les options que vous choisissez, vous pouvez même avoir plus d’un ensemble de sites disponibles à la fois ; un viseur réflexe alimenté par batterie et des viseurs en fer «de secours», par exemple, si les piles tombent à plat, ou une loupe «retournante» permettant à un viseur réflexe d’être une arme de chasse viable à la fois à courte et à longue distance.

S’il est certainement vrai que les gens ont choisi d’utiliser ce type d’arme à feu comme arme dans les fusillades de masse, les faits sont que les fusils de toutes sortes, y compris les fusils de la série AR, tue moins de gens que les couteaux en une année moyenne. Ce n’est pas proche. En effet, vous êtes plus susceptible d’être tué à coups de poing ou de pied que de tuer avec un fusil de toute sorte, y compris un AR-15 – d’environ le double ou plus selon l’année, et des massues (y compris je suppose 5 fers), des marteaux et similaires sont à peu près aussi susceptibles d’être l’instrument de votre disparition. Comme l’a dit le juge : Les faits comptent. Personne ne parle d’enregistrer ou d’interdire les fers 5 ou les poings.

Cette décision fera bien sûr l’objet d’un appel, mais peut-être – juste peut-être – un peu de bon sens se manifeste.

Les faits sont que les armes à feu sont utilisées plus souvent, dans une large mesure, à des fins de défense qu’à des fins illégales et offensives. La plupart du temps, lorsqu’une arme à feu est utilisée pour la défense, il n’est pas nécessaire qu’elle soit tirée ; la simple présence suffit souvent à quiconque était en train de faire quelque chose de laid et de criminel pour décider que son action est une mauvaise idée et changer d’avis. En effet, le revolver de Samuel Colt s’appelait le « Great Equalizer » et une arme à feu l’est ; cela rend une femme de 5’1″ 100lb capable d’empêcher efficacement un homme de 250lb 6′ de la violer et/ou de la tuer, une quasi-impossibilité autrement.

Allez comprendre – les criminels n’aiment pas plus la perspective de mourir que n’importe qui d’autre et puisque nous refusons de garder les criminels en prison, eh bien, cela rend les choix restants plutôt difficiles, n’est-ce pas ?

Lire la suite @ Market-Ticker.org