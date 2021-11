Décision Cristiano Ronaldo, Donny van de Beek a sa chance

Les fans de Manchester United attendront avec impatience de voir l’impact que Ralf Rangnick aura sur l’équipe lors de son court passage en charge.

L’Allemand a été officiellement dévoilé en tant que manager par intérim des Diables rouges jusqu’à la fin de la saison.

Rangnick dirigera United jusqu’à la fin de la saison

Rangnick sera chargé de stabiliser le navire qui a lutté cette saison sous Ole Gunnar Solskjaer avant son limogeage.

United a sans aucun doute une équipe impressionnante d’individus, mais n’a finalement pas réussi à réussir en tant qu’équipe.

Rangnick pourrait être dans l’abri lorsque les Red Devils affronteront Arsenal jeudi, en fonction de l’approbation du permis de travail à temps.

Il y aura de grandes décisions à prendre pour l’Allemand – qui est connu comme le « parrain du gengenpressing ».

Gengenpressing est le mot à la mode autour du football allemand depuis un certain nombre d’années, et signifie essentiellement être agressif en fermant votre adversaire en haut du terrain pour forcer les erreurs et retourner le ballon.

Rangnick a eu une grande influence sur Klopp

Rangnick est quelqu’un qui a inspiré Jurgen Klopp et Ralph Hasenhuttl, tout en embauchant également un jeune Thomas Tuchel à Stuttgart.

Il peut également prétendre avoir déniché certains des meilleurs joueurs d’Erling Haaland, Sadio Mane, Timo Werner, Ibrahima Konate et bien d’autres au cours de son rôle dans les équipes Red Bull de Salzbourg et de Leipzig.

Le travail de Rangnick sera de trouver un système pour faire virer United et, espérons-le, de créer une plate-forme pour un nouveau manager qui arrivera l’été prochain.

Voici comment ils pourraient s’aligner contre Arsenal jeudi:

Gardien de but – David De Gea

De Gea a été en bonne forme jusqu’à présent cette saison et a gardé Dean Henderson hors de la formation de départ.

Il est difficile de voir Rangnick entrer et apporter des changements dans le département des gardiens de but immédiatement, mais à long terme, cela pourrait être bon pour Henderson.

La position de De Gea ne devrait pas être menacée

Défense – Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Eric Bailly, Luke Shaw

Harry Maguire et Luke Shaw sont susceptibles de revenir dans le onze de départ de United pour affronter Arsenal après avoir tous deux raté leur match contre Chelsea.

Maguire a été suspendu, mais sera disponible pour le match contre les Gunners.

Shaw a subi une commotion cérébrale et devrait être prêt pour le match contre Arsenal jeudi.

Aaron Wan-Bissaka conservera sa place à l’arrière droit, Rangnick préférant que ses arrières latéraux poussent haut sur le terrain.

L’un des Eric Bailly ou Victor Lindelof sera absent pour le prochain match.

Maguire devrait revenir contre Arsenal

Milieu de terrain – Donny Van de Beek, Scott McTominay, Bruno Fernandes

Rangnick voudra beaucoup d’énergie au milieu de terrain et cela pourrait profiter à Van de Beek, qui a traversé une période difficile à Old Trafford.

Michael Carrick a joué un milieu de terrain trois de Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic contre Chelsea et l’Allemand peut vouloir une menace plus offensive là-dedans.

Si on peut faire confiance à McTominay pour jouer en position de maintien, cela permettrait à Van de Beek de jouer un rôle de box à box et d’utiliser son rythme et son énergie pour presser le milieu de terrain d’Arsenal.

Fernandes a joué au milieu contre Chelsea, mais il pourrait retomber dans un rôle de n ° 10 derrière les attaquants.

Les fans ont réclamé que Van de Beek ait une chance dans la première équipe

Ronaldo s’est retrouvé sur le banc pour le match de Chelsea

Attaque – Jadon Sancho, Mason Greenwood, Marcus Rashford

La grande question sera de savoir si Cristiano Ronaldo peut s’intégrer dans un système de haute presse sous Ralf Rangnick.

Il a été abandonné sur le banc contre Chelsea et pourrait à nouveau être en danger.

United a beaucoup d’attaquants avec un rythme et une énergie qui pourraient vraiment atteindre la défense d’Arsenal et leur causer des problèmes.

Sancho a bien semblé lors des deux derniers matchs, marquant deux fois, tandis que Rashford a commencé à gauche contre Chelsea.

Greenwood a de l’expérience au milieu et pourrait être le joueur idéal pour mener l’attaque de Rangnick.

Comment Man United pourrait affronter Arsenal