Décision d’appel épique dans l’affaire Fortnite iOS

Comme on le soupçonnait, le développeur de Fortnite, Epic Games, a fait appel du récent jugement du tribunal dans le procès très médiatisé Epic-Apple dans lequel Epic a perdu neuf chefs d’accusation sur dix.

Dans le cadre de l’affaire, Epic a été condamné à payer des millions de dollars en raison de la violation par Epic des accords de magasin. Dans le cas de la longue procédure judiciaire, Epic a soutenu qu’Apple représentait un monopole car il n’autorisait son propre magasin et son propre système de paiement que pour les achats dans le jeu. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers a conclu dans la décision qu’Epic ne pouvait pas prouver qu’Apple se livrait à un comportement monopolistique en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques, mais que « le procès a montré qu’Apple se livrait à un comportement anticoncurrentiel en vertu des lois californiennes sur la concurrence. .”

Le document d’appel officiel (via The Verge) n’inclut pas de détails sur l’appel, nous devrons donc attendre pour en savoir plus. L’avocat Richard Hoeg a déclaré à GameSpot que des appels des deux côtés étaient attendus.

Bien qu’Epic ait perdu 9 chefs d’accusation sur 10 dans cette affaire, le juge a rendu une injonction permanente en faveur d’Epic à certains égards, obligeant Apple à autoriser les développeurs d’applications à générer des revenus en dehors de l’écosystème de l’App Store.

Hoeg a déclaré à GameSpot que la décision “semble être une victoire presque totale pour Apple”.

Les personnes qui espèrent que Fortnite pourrait revenir sur l’App Store à la suite de cette décision n’ont pas de chance, comme l’a dit Tim Sweeney d’Epic, c’est peu probable. Sweeney a doublé cela au cours du week-end, tweetant que bien qu’il se sente mal pour les joueurs iOS qui ne peuvent pas jouer à Fortnite, il maintient son engagement à continuer la lutte contre Apple. Il a déclaré qu’il “n’échangerait pas cela pour récupérer Fortnite sur iOS”.

Penser beaucoup plus à savoir si nous allons vivre dans un monde où deux mégacorps de plates-formes dictent les logiciels et le commerce mondial à tout le monde ou si le monde numérique et le futur métaverse seront un monde libre. Je n’échangerais pas cela pour récupérer Fortnite sur iOS. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 11 septembre 2021

