Décision de Joel Glazer de limoger Ole Gunnar Solskjaer : cela arrivera-t-il tôt ou tard ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Il est difficile de comprendre pourquoi Manchester United n’a pas encore limogé son manager Ole Gunnar Solskjaer après le début de saison lamentable de la première équipe.

Il a été rapporté par Fabrizio Romano que la décision appartient à l’actionnaire majoritaire Joel Glazer, et bien que l’oligarque très honni soit connu pour ne pas être un homme de football, il peut difficilement être décrit comme un mauvais homme d’affaires. Et, sur le plan commercial comme dans celui du football, mettre le club en danger en n’agissant pas n’a aucun sens.

Trois jours après la défaite du derby, il n’y a toujours pas de contacts entre le conseil d’administration de Manchester United et les autres managers. Pas de discussions. 🚫🔴 #MUFC Ole Gunnar Solskjær toujours soutenu par la plupart des membres du conseil d’administration. Joel Glazer est le seul à pouvoir changer la situation – mais il n’y a toujours pas de signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 novembre 2021

Si Solskjaer reste en place, United pourrait se retirer de la Ligue des champions cette saison, ce qui coûterait au club un minimum de 9,6 millions d’euros (prix de la qualification pour les huitièmes de finale) plus des revenus supplémentaires de télévision et de parrainage, jusqu’à un maximum de 52,7 millions d’euros plus la télévision. et les revenus de parrainage (total des prix en argent pour l’équipe gagnante).

De plus, si United ne parvenait pas à terminer dans le top quatre de la Premier League, cela coûterait immédiatement environ 16 millions d’euros plus les revenus de télévision et de sponsoring pour la saison prochaine.

L’exode massif auquel United pourrait être confronté si Solskjaer reste en poste est sans doute encore plus inquiétant.

Paul Pogba attend de signer un nouveau contrat et devrait partir à la fin de la saison à l’expiration de son contrat actuel. Indépendamment de la forme actuelle et des opinions des fans sur le vainqueur de la Coupe du monde, le fait est qu’il est un actif d’une valeur d’au moins 60 à 70 millions d’euros et Glazer ne voudrait sûrement pas perdre cette somme d’argent inutilement.

Jesse Lingard est dans une situation similaire et vaut environ 30 millions d’euros.

On dit même maintenant que Cristiano Ronaldo est mécontent du club sous Solskjaer et pourrait également chercher à s’éloigner. Ce serait le plus gros coup commercial de tous s’il partait à la fin de la saison.

Edinson Cavani, Dean Henderson et Donny van de Beek seraient tous à la recherche de déménagements en janvier et bien que le club n’ait pas besoin d’accéder à ces demandes, l’harmonie des vestiaires pourrait encore se détériorer s’ils étaient retenus contre leur gré.

Anthony Martial est un autre nom lié à un éloignement.

Il y a d’autres résultats commerciaux des mauvaises performances de United. Les revenus des guichets et les revenus des mégastores en pâtiront et il sera plus difficile d’attirer des sponsors. Le premier kit d’entraînement de l’équipe n’a toujours pas été sponsorisé depuis que le groupe HUT s’est retiré d’un nouvel accord à la dernière minute cet été à la suite des manifestations #GlazersOut.

Nous avons entendu des histoires sur la façon dont les Glazers aiment Solskjaer parce qu’il est un « oui », facilement manipulable, comment le vice-président exécutif sortant Ed Woodward ne veut pas que le limogeage soit son acte final, et comment le club a été pris au dépourvu sans remplacement approprié.

Mais le fait est que le club saigne maintenant de l’argent ainsi que des objectifs de fuite et aucune de ces raisons ne compenserait l’impact commercial qu’aura la poursuite de la flagellation de ce cheval mort.

Et, quelle que soit la compréhension du football de Glazer, sa compréhension des résultats signifie sûrement qu’il doit et agira le plus tôt possible.