Décision de la Cour du Colorado Jack Phillips Chef-d’œuvre Transition de genre ⋆ 10z viral

in

Baker Jack Phillips s’entretient avec les médias à la suite d’arguments oraux dans l’affaire Masterpiece Cakeshop contre Colorado Civil Rights Commission devant la Cour suprême de Washington, DC, le 5 décembre 2017. (Aaron P. Bernstein/.)

Un tribunal du Colorado a statué contre le boulanger de Masterpiece Cakeshop Jack Phillips, après avoir été poursuivi pour avoir refusé de faire un gâteau pour célébrer une transition de genre.

Autumn Scardina, un avocat, a poursuivi Phillips plus tôt cette année pour avoir refusé de préparer le gâteau en l’honneur de la transition de Scardina. Le gâteau a été commandé le même jour en 2017 que la Cour suprême a annoncé qu’elle intenterait une action distincte contre Phillips, qui a refusé en 2012 de faire un gâteau personnalisé pour célébrer un mariage homosexuel.

« Les lois anti-discrimination visent à garantir que les membres de notre société qui ont historiquement été traités de manière injuste, qui ont été privés même du droit quotidien d’accéder aux entreprises pour acheter des produits, ne soient plus traités comme des« autres », Le tribunal de district de Denver a écrit dans sa décision mardi.

“Jack Phillips sert tout le monde mais ne devrait pas être obligé de créer des gâteaux personnalisés avec des messages qui violent sa conscience”, a déclaré l’avocate Kristen Waggoner d’Alliance Defending Freedom dans un communiqué. « Des militants radicaux et des représentants du gouvernement ciblent des artistes comme Jack parce qu’ils ne feront pas la promotion de messages sur le mariage et la sexualité qui violent leurs convictions fondamentales.

Phillips a partiellement remporté l’affaire précédente devant la Cour suprême en 2018, la Cour ayant statué que la Colorado Civil Rights Commission avait fait preuve de parti pris anti-religieux après avoir sanctionné Phillips. Cependant, la Cour ne s’est pas prononcée à l’époque sur la question de savoir si les entreprises peuvent refuser le service, sur la base d’objections religieuses, aux gais et lesbiennes.

Bien qu’il ait perdu environ 40 % de son entreprise lors de son premier procès et qu’il ait continué à faire face à des défis juridiques, Phillips a déclaré à National Review en mars que cela ” valait la peine de se battre “.

« Ce sont des libertés importantes pour tout le monde, les libertés que tout le monde chérit », a-t-il déclaré. « Je suis sûr que tous les Américains épris de liberté chérissent leur droit de dire ce qu’ils veulent et d’adorer comme ils le veulent. . . et ils méritent tous le droit de pouvoir travailler et vivre selon leur conscience sans craindre d’être punis par le gouvernement.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.