Décision de la RBI MPC sur le taux des prises en pension, la croissance du PIB, le GSAP 2.0 répond aux attentes ; assure d’atténuer les risques de COVID

La déclaration du MPC a suffisamment discuté des risques pour l’inflation, révisant ainsi légèrement les chiffres de l’inflation à 5,1 % au cours de l’exercice 2022.

Par Upasna Bhardwaj

La décision du MPC de maintenir les taux et la politique inchangés reste conforme aux attentes. Le MPC a continué à réitérer sa décision de donner la priorité à la croissance aussi longtemps que nécessaire tant que les risques d’inflation restent équilibrés. Le communiqué du MPC a suffisamment discuté des risques pour l’inflation, révisant ainsi légèrement les chiffres de l’inflation à 5,1 % pour l’exercice 2022, contre 5 % lors de la réunion précédente. Pendant ce temps, conformément aux attentes, le MPC a révisé à la baisse la croissance du PIB de 100 points de base à 9,5%. De manière adéquate, la RBI continue de se concentrer sur la fourniture de liquidités aux secteurs en difficulté plutôt que de se concentrer sur des outils de liquidité globale.

L’assurance d’un soutien politique à la croissance sera également nécessaire dans les mois à venir étant donné que l’environnement actuel reste marqué par des incertitudes. Bien que la charge globale d’infection active ait atteint un pic, il subsiste des problèmes différentiels importants entre les différents États, ce qui a incité la plupart d’entre eux à prolonger les restrictions de verrouillage jusqu’à la mi-juin pour le moment. Nous restons également prudents quant à une reprise brutale de la demande de consommation, car les niveaux d’emploi et de revenu ont été soumis à de fortes tensions. Nous avons donc révisé à la baisse nos estimations de PIB à 9 % contre 10 % auparavant, avec des risques équilibrés en fonction du rythme de la campagne de vaccination.

Rassurant davantage les marchés obligataires, la RBI a annoncé un montant plus élevé de GSAP 2.0 (1,2 tn Rs) conforme aux attentes. Cependant, l’inclusion de l’achat de SDL dans la dernière tranche de GSAP 1.0 signale une inclusion possible de SDL même dans G-SAP 2.0. Cela pourrait être légèrement négatif pour G-Sec étant donné l’augmentation probable de l’emprunt de Rs1,58 tn par centre pour compenser les États pour le manque à gagner en matière de compensation de la TPS. Notamment, l’offre nette de GSec au 2T est supérieure à 1T (Rs 3,4tn contre Rs 2,4tn au 1T – avec un risque supplémentaire qu’une partie des Rs 1,58 tn se profile également au 2T) suggérant des mesures plus agressives au-delà du GSAP 2.0 nécessaires sous la forme d’opérations agressives pour gérer une courbe de rendement lisse.

Dans l’ensemble, RBI a fait preuve d’un équilibre raisonnable tout en assurant aux marchés qu’ils continueront d’atténuer les risques, le cas échéant, par diverses mesures « aussi longtemps que nécessaire pour relancer la croissance ». Pour l’instant, nous nous attendons à ce que les orientations actuelles du MPC soient conservées au moins jusqu’à 1HFY22. Toute possibilité de normalisation politique sous la forme d’une augmentation du coût de la liquidité au jour le jour pourrait émerger du 3QFY22, qui restera fonction de la reprise de la croissance, du rythme de vaccination et du risque d’inflation.

(Upasna Bhardwaj est économiste principal à la Kotak Mahindra Bank. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.