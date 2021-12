Décision de l’OMC sur le prix du sucre : l’Inde obtient un accord amer

L’interprétation par le panel de l’OMC des régimes FRP/SAP de l’Inde en tant que subventions bouleverse l’ASCM du régulateur du commerce

Par Biswajit Dhar

Les efforts des agriculteurs indiens pour obtenir des garanties du gouvernement de recevoir des prix rémunérateurs pour leurs produits ont été secoués à la suite des décisions du groupe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le groupe spécial a jugé que l’Inde violait ses engagements au titre de l’Accord sur l’agriculture (AsA) en accordant un soutien des prix aux producteurs de canne à sucre et des subventions à l’exportation de sucre.

Le groupe spécial de règlement des différends a été établi en 2019 après que le Brésil, l’Australie et le Guatemala se soient plaints à l’Organe de règlement des différends de l’OMC que le prix juste et rémunérateur (PRF), le prix minimum que les sucreries doivent payer aux producteurs de canne à sucre, et le prix conseillé par l’État (SAP ), que les sucreries des États doivent payer à leurs agriculteurs pour l’approvisionnement en canne à sucre, étaient incompatibles avec les règles de l’OMC. Ils avaient également qualifié les mesures de promotion des exportations de sucre de l’Inde de violation de l’AsA.

Les plaignants ont soutenu que l’Inde ne peut plus soutenir les prix du marché de la canne à sucre, car ils dépassent 10 % de la valeur de la production de canne. En effet, l’Inde avait déclaré lors de son adhésion à l’OMC qu’elle n’avait pas accordé de subventions agricoles au cours de la période 1986-88, déclaration basée sur la méthodologie donnée dans l’AsA pour le calcul des subventions. Selon cette méthodologie, la différence entre les prix administrés appliqués à des cultures spécifiques et leurs prix internationaux correspondants en vigueur au cours de la période 1986-88 a été considérée comme des subventions. Étant donné que les prix administrés de la plupart des cultures agricoles indiennes en 1986-88 étaient inférieurs aux prix internationaux correspondants, la valeur des subventions accordées par l’Inde en 1986-88 était de (-) Rs 19 861 crore ou (-) 18 % de la valeur des produits agricoles. production. À ce jour, cette méthodologie reste inchangée, ce qui implique que pour le calcul des subventions accordées en 2021, les prix administrés actuels sur des cultures spécifiques sont toujours comparés à leurs prix internationaux correspondants au cours de la période 1986-88.

Le groupe spécial de règlement des différends a souscrit à l’avis des plaignants selon lequel le PRF et le SAP constituent des formes de soutien des prix du marché et sont donc des subventions. Cependant, l’Inde a contesté ce point de vue en faisant valoir que l’AoA dispose qu' »une subvention ne peut exister que lorsqu’il y a une dépense budgétaire ou des recettes abandonnées par les gouvernements ou leurs agents », ce qui signifie ainsi que les gouvernements doivent être impliqués dans le paiement des subventions. L’Inde a précisé que les gouvernements central et étatique n’achetaient pas de canne à sucre et ne payaient pas de FRP et de PAS aux agriculteurs ; ces paiements sont effectués par les sucreries, qui sont des entités privées.

Cependant, le groupe spécial de règlement des différends n’était pas d’accord avec l’argument de l’Inde selon lequel les PRF et les PAS ne peuvent pas être traités comme des subventions. Le groupe spécial a fait valoir que le « prix du marché » d’un produit agricole est le prix du produit sur le marché et que le « soutien des prix » fait référence à « l’aide d’un gouvernement ou d’un autre organisme officiel pour maintenir les prix à un certain niveau indépendamment de l’offre ou de la demande ». Par conséquent, un prix minimum obligatoire fixé par le gouvernement semblerait constituer un « soutien intérieur » aux producteurs agricoles, même si le paiement était effectué par les usines sucrières.

Cette conclusion du groupe spécial de règlement des différends selon laquelle les PRF et les PAS sont des formes de subvention soulève au moins deux questions. La première est de savoir si le groupe spécial avait une compréhension adéquate de la raison d’être de la fixation des prix minima légaux que les agriculteurs reçoivent des sucreries. La vraie raison pour laquelle les gouvernements central et étatique ordonnent aux sucreries de payer les agriculteurs est de s’assurer que ces derniers reçoivent des prix équitables de la part des premiers. Ainsi, l’intention des gouvernements central et étatique est d’améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, qui sont déjà dans une détresse considérable. En rendant sa décision, le panel a semblé ignorer le fait que les producteurs de sucre sont dans une position de négociation défavorable vis-à-vis des sucreries, et il est donc impératif que les gouvernements interviennent pour s’assurer que les producteurs reçoivent prix rémunérateurs de la canne à sucre.

Une deuxième question contre la décision du groupe spécial contre l’Inde peut être soulevée par la manière dont il avait conclu que les FRP et les PAS étaient des formes de mesures de soutien des prix, ou de subventions même lorsque les sucreries versaient des paiements aux agriculteurs pour leur approvisionnement en canne à sucre. Cette interprétation du groupe spécial semble avoir renversé la définition d’une subvention donnée dans l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ASCM). La définition des subventions donnée dans l’ASCM trois éléments de base : (i) une contribution financière (ii) par un gouvernement ou tout organisme public sur le territoire d’un Membre de l’OMC (iii) qui confère un avantage. Ces trois éléments doivent être satisfaits pour qu’une subvention existe. Par conséquent, lorsque des entités non gouvernementales comme les sucreries paient des FRP et des PAS aux agriculteurs, pourquoi le panel s’est-il efforcé de catégoriser ces paiements comme des subventions ?

Un dernier commentaire doit être fait sur la méthodologie de calcul du montant des subventions résultant du soutien des prix fourni par un membre de l’OMC à ses agriculteurs. Comme expliqué précédemment, le montant des subventions est mesuré en utilisant la différence entre les prix administrés des cultures et leurs prix internationaux correspondants au cours de la période 1986-88. Il est évident que cette méthodologie est totalement dénuée de toute logique économique puisque les prix actuels sont comparés aux prix d’il y a 35 ans. Pourtant, cette méthodologie irrationnelle se poursuit parce que les pays développés ont refusé d’autoriser l’utilisation de prix internationaux plus récents, qui auraient évalué de manière réaliste le montant des subventions. Si cette méthodologie erronée se perpétue, les différends sur les subventions agricoles de l’Inde deviendront monnaie courante, car les prix administrés actuels de nombreuses cultures sont déjà supérieurs aux prix internationaux en 1986-88.

En ce qui concerne les subventions à l’exportation de sucre de l’Inde, les plaignants ont soulevé deux points de fond. Premièrement, l’Inde n’a pas le droit d’accorder des subventions à l’exportation puisqu’elle avait déclaré lors de la formalisation de l’AsA qu’elle ne maintenait aucune subvention à l’exportation. Deuxièmement, les programmes de subventions à l’exportation de l’Inde étaient des subventions prohibitives, selon l’ASCM, et par conséquent, ils devraient être retirés immédiatement. L’Inde avait fait valoir que ses programmes de promotion des exportations visaient à réduire les coûts de commercialisation des exportations de produits agricoles, qu’elle avait le droit d’utiliser jusqu’en 2023. Le groupe spécial n’a pas accepté cet argument mais a accordé à l’Inde un délai de 120 jours à compter de la date d’adoption de la son rapport de mettre fin à ses programmes de promotion des exportations.

Les décisions contre les régimes de soutien interne et de subventions à l’exportation pour la canne à sucre et le sucre respectivement, pourraient être un tournant pour le régime de subventions agricoles de l’Inde. Les plaintes contre le FRP et les PAS montrent à quel point l’Inde a été affectée par un régime de subventions défectueux et discriminatoire imposé par l’AoA. L’Inde doit faire valoir avec force que les prix internationaux existant entre 1986 et 1988 ne peuvent pas être acceptés comme base de calcul des subventions, car si la méthodologie existante continue, l’ensemble du mécanisme des prix administrés de l’Inde sera considéré comme incompatible avec les règles de l’OMC.

L’auteur est professeur, Centre d’études économiques et de planification, École des sciences sociales, Université Jawaharlal Nehru

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.