Décision de Meghan Markle qui symbolisait le dernier clou dans le cercueil du mariage avec Trevor | Royal | Nouvelles

L’ex-mari de Meghan Markle, Trevor Engelson, se remarie

Meghan, qui est maintenant mariée au prince Harry, était en couple avec Trevor pendant neuf ans et mariée depuis deux ans. Cependant, le couple n’est plus en contact. Tout a commencé à se détériorer lorsque Meghan a déménagé à Toronto, où Suits a été filmé.

Bien que ce fût sa grande rupture pour sa carrière, cela a endommagé sa relation avec Trevor, qui est resté à Los Angeles, où ils avaient vécu ensemble et où se trouvait son entreprise.

Trevor est un producteur et agent de talent hollywoodien et devait rester là où ses films et ses clients étaient.

Selon Meghan: A Hollywood Princess, la décision qui a symbolisé la fin de leur mariage a été lorsque Meghan a insisté pour que son mélangeur de 500 $ (357 £) déménage à Toronto avec elle.

Elle l’a rangé sur le siège arrière d’une voiture et l’a fait transporter par la route, même si en acheter une nouvelle aurait été tout aussi facile.

Le biographe royal Andrew Morton a qualifié cette décision de «symbolique» et a expliqué en quoi sa présence dans sa maison de Toronto était un rappel matériel de combien les choses avaient changé.

Meghan et Trevor se sont mariés pendant deux ans (Image: GETTY)

Meghan a déménagé à Toronto pour être en costume (Image: GETTY)

Il a écrit: «Un mélangeur Vitamix à 500 $ symbolisait la fracture croissante.

“[Meghan] a insisté pour que son appareil de cuisine préféré de leur maison de West Hollywood l’accompagne à Toronto, le rangeant sur la banquette arrière d’une voiture, qui était transportée par camion au Canada, même s’il aurait été tout aussi facile d’en acheter une nouvelle.

«Il était posé sur le comptoir de la cuisine de la maison de Toronto, un rappel matériel que sa maison n’était plus à Los Angeles.

Le couple s’est initialement rencontré dans un bar de West Hollywood en 2004 et a vécu ensemble à Los Angeles pendant plusieurs années.

Ils se sont mariés en 2011, mais malheureusement, leurs noces ont coïncidé avec le fait que Meghan décroche son grand rôle dans Suits et déménage au Canada.

Meghan Markle et Trevor Engelson vivaient ensemble à Los Angeles avant que Meghan ne soit en costume (Image: GETTY)

Au début, ils ont fait tout leur possible pour se voir, mais finalement la distance a commencé à les épuiser et les deux ont commencé à avoir l’impression que leurs maisons étaient séparées.

Lorsque Meghan a rendu visite à Trevor à Los Angeles, elle était irritée par l’état de la maison et son attitude généralement nonchalante envers la vie.

D’un autre côté, lorsque Trevor lui a rendu visite à Los Angeles, il s’est senti comme un «étranger» et une «distraction».

Les deux étaient des personnes très différentes; Meghan, une perfectionniste avouée qui aimait garder sa vie et son espace ordonnés, tandis que Trevor était constamment en retard et en désordre.

M. Morton a écrit: «Même si Trevor a ouvert un bureau à New York, à seulement une heure de vol de Toronto, pour développer son entreprise et se rapprocher de Meghan et de sa propre famille, des fissures ont commencé à apparaître dans leur mariage.

Trevor est maintenant marié à la diététicienne Tracey Kurland (Image: GETTY)

«Ce qui jadis était cher, maintenant irrité.

«Meghan, une perfectionniste avouée qui était aussi exigeante qu’elle contrôlait, avait toléré l’approche dispersée de la vie de Trevor pendant des années.

«Il était connu pour arriver en retard, ses vêtements froissés, ses cheveux échevelés et souvent comme pas avec une nouvelle tache sur sa veste en seersucker.

«’Désolé mon frère’, était un refrain constant alors qu’il se précipitait de réunion en réunion, toujours juste derrière l’horloge.

«La maison de Meghan à Summerhill était une vision d’ordre et de perfection parfaitement repassée.

Meghan Markle: un ancien assistant “ en avait assez ”, dit l’expert

«Quand elle est retournée à leur domicile à Los Angeles, alors que Trevor était en résidence solo depuis quelques semaines, le spectacle qui l’accueillait était de plus en plus troublé.

«Bien que Trevor rendait régulièrement visite, il se sentait souvent comme un étranger, sa présence une distraction irritante.

Une autre chose était différente: la carrière de Meghan décollait enfin tandis que Trevor stagnait.

Pendant des années, Meghan l’avait harcelé pour l’aider à passer des auditions ou pour lui permettre d’être dans l’un de ses films alors qu’elle tentait de grimper dans le sondage graisseux d’Hollywood.

Maintenant, elle était dans une émission télévisée à succès, tandis que le dernier film de Trevor – Orange Alert – était un flop.

Meghan et le prince Harry sont maintenant mariés avec un fils et une fille en route (Image: GETTY)

Des amis auraient estimé que Trevor n’était pas trop intéressé par le changement de dynamique.

M. Morton a écrit: «Qu’elle veuille l’admettre ou non, Meghan qui a dit une fois qu’elle ne pouvait pas imaginer la vie sans Trevor à ses côtés, construisait maintenant un nouveau monde pour elle-même.

«Alors que Toronto devenait plus sa maison que Los Angeles, la dynamique de leur relation s’est subtilement modifiée.

«Elle était sa propre femme maintenant, gagnant un revenu régulier, se faisant de nouveaux amis sur le départ, ne dépendant plus des relations de son mari.»

Meghan: A Hollywood Princess a été écrit par Andrew Morton et publié par Michael O’Mara en 2018. Il est disponible ici.