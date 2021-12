Décision de MPC sur les tarifs : statu quo sur les tarifs sans surprise

La prévision d’inflation moyenne de l’IPC du MPC pour l’EX22 (fin mars 2022) est restée inchangée à 5,3 % (la prévision d’inflation de l’IPC pour le troisième trimestre de l’exercice 22 a été relevée à 5,1 % contre 4,5 % auparavant, tandis que celle pour le quatrième trimestre a été abaissée).

Par Anubhuti Sahay

La décision du Comité de politique monétaire (MPC) de maintenir les taux inchangés, prise lors de sa réunion du 6 au 8 décembre, était conforme à nos attentes. Les taux des prises en pension et des prises en pension sont restés inchangés ; une partie du marché s’attendait à une augmentation du taux des prises en pension. Le comité a maintenu sa position accommodante, avec 5 voix contre 1 en faveur ; Jayanth R Varma, professeur à l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad et membre du MPC, a voté contre le maintien d’une telle position, similaire au schéma observé depuis la réunion politique d’août. Il a probablement également exprimé son désaccord sur le faible taux actuel des prises en pension (il l’avait également fait lors de la réunion du 6 au 8 octobre), bien qu’en tant que membre du MPC, il ne puisse voter que sur le taux des prises en pension. Nous aurons probablement plus de clarté sur le point de vue du professeur Varma sur le taux de prise en pension inversée lorsque le procès-verbal sera publié le 22 décembre. Cependant, ni cette décision de maintenir le statu quo ni le schéma de vote n’ont été surprenants.

Ce qui nous a surpris, c’est la projection de la trajectoire d’inflation modérée. La prévision d’inflation moyenne de l’IPC du MPC pour l’EX22 (fin mars 2022) est restée inchangée à 5,3 % (la prévision d’inflation de l’IPC pour le troisième trimestre de l’exercice 22 a été relevée à 5,1 % contre 4,5 % auparavant, tandis que celle pour le quatrième trimestre a été abaissée). Sa prévision d’IPC pour le premier semestre de l’exercice 23 est de 5,0%. Cela se compare fortement à nos prévisions d’inflation moyenne de l’IPC de 5,6% au S2FY22 et de 5,5% au S1FY23. En fait, au T4-FY22, nous nous attendons à ce que l’inflation de l’IPC atteigne une moyenne de 6%, plus proche du seuil supérieur de la bande mandatée du MPC. Le MPC est mandaté pour maintenir l’IPC global dans la bande de 4 % +/- 2 %.

Nous reconnaissons que la récente réduction des droits d’accise sur les produits pétroliers au détail et l’atténuation probable des augmentations de prix induites par des perturbations de l’approvisionnement peuvent éventuellement réduire les pressions inflationnistes. Nous nous attendons également à ce que l’inflation de l’IPC se modère à une moyenne de 4,5 % ; cependant, nous ne nous attendons pas à ce que cela devienne évident avant H2FY23. Des facteurs tels que (1) les prix élevés des matières premières l’année prochaine, en particulier ceux des métaux, (2) une plus grande répercussion de la hausse des prix des matières premières sur les biens de consommation – nous estimons que l’écart entre l’IPC et l’inflation des biens WPI est à un niveau insoutenable de zéro et s’attend à ce qu’il rebondisse à 200-300 pb l’année prochaine – et (3) un rattrapage de l’inflation des services, qui est resté inférieur aux niveaux de tendance depuis le début de la pandémie, devrait maintenir l’IPC élevé au cours des trois prochains trimestres .

Nous pensons donc que le MPC devra réviser ses prévisions d’inflation à la hausse et réagir à l’inflation de base et à l’IPC global lors de sa prochaine réunion (en supposant que l’Inde ne souffre pas d’une troisième vague de Covid-19). Nous nous attendons à ce que le taux des prises en pension soit relevé de 115 pb, à 4,25 %, de février à décembre 2022 et le taux des prises en pension soit relevé de 75 pb p, à 4,75 %, à partir d’août 2022. Nous prévoyons également que le corridor pré-pandémique de 25 pb à être restauré d’ici fin avril 2022 (contre 65 pb actuellement). Nous pensons que le MPC et la RBI sont conscients des pressions inflationnistes persistantes et potentielles, en particulier dans un contexte de grandes banques centrales abandonnant le mot « transitoire » tout en décrivant la tendance à la hausse des prix.

Alors, qu’est-ce qui explique la position prudente du MPC ? Nous pensons que le MPC souhaite maintenir la flexibilité de sa politique monétaire dans un contexte économique incertain. RBI a déclaré que l’écart de production est « très -très large » et qu’il faudra probablement plusieurs années pour se combler.

L’émergence récente de la variante Omicron du virus du SRAS CoV-2 complique les perspectives de durabilité de la reprise de la croissance, car le risque d’une troisième vague a augmenté. Alors que les vaccinations ont bien progressé, seulement 32% sont complètement vaccinés (avec un autre 25% partiellement vacciné). En outre, l’effet d’entraînement du resserrement des conditions financières alors que les grandes banques centrales normalisent leur politique monétaire pourrait affecter le sentiment. Une augmentation du taux de prise en pension inversée et/ou des indications explicites sur le calendrier de normalisation des taux lors de la réunion de décembre auraient été un signal décisif pour la politique monétaire. Cependant, en déployant d’autres outils, tels que les prises en pension à taux variable (VRRR), pour orienter les taux du marché à la hausse, la RBI a conservé la possibilité de changer de vitesse rapidement sans provoquer une volatilité significative du marché en cas de choc de croissance négatif.

Cela nous laisse avec la question, si la politique monétaire plus souple en Inde alimentera davantage les pressions inflationnistes ? Nous ne le pensons pas. Même si la banque centrale a maintenu le taux des prises en pension, elle a géré activement la liquidité au cours des derniers trimestres et a guidé les taux du marché à la hausse de 3,35 % à 3,85 % ; ce taux est plus proche du taux de prise en pension de 4 % que du taux de prise en pension inversée de 3,35 %. Nous pensons que l’annonce de RBI d’étendre davantage la taille du VRRR de 14 jours à Rs 7,7 lakh crore de Rs 6 lakh crore et sa déclaration sur l’utilisation des VRRR de 14 jours comme principal outil de gestion des liquidités sont susceptibles de pousser les taux du marché encore plus haut. La transmission de la politique monétaire se fait à la fois par les taux du marché et les taux d’emprunt/d’emprunt des banques ; l’ancienne chaîne a déjà poussé les tarifs à la hausse. La croissance du crédit bancaire s’est améliorée à 7 % (19 novembre), stimulée à la fois par des effets de base favorables et par une demande de crédit croissante. Cependant, l’amélioration de la demande absolue de crédit n’en est qu’à ses balbutiements et nous ne pensons pas qu’elle puisse poser un risque d’inflation pour l’instant. En supposant que la normalisation des taux commence au début de l’année prochaine, en l’absence de nouveaux chocs de croissance, nous pensons que les inquiétudes concernant un assouplissement de la politique monétaire alimentant une inflation plus élevée sont dans un certain temps.

L’auteur est Head, South Asia, Economics Research, Standard Chartered Bank

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.