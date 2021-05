Décision d’Epic Games: un compromis pourrait être le meilleur pour Apple

Avec tous les arguments complétés, nous attendons maintenant la décision du juge Epic Games dans le procès antitrust contre Apple. Le consensus parmi les avocats est qu’Apple a fait le meilleur travail dans l’ensemble en présentant ses arguments – mais le fabricant d’iPhone a été interrogé de près par le juge, le résultat n’est donc certainement pas acquis.

Il y a trois résultats possibles dans l’affaire, et l’un d’eux pourrait bien être un meilleur résultat pour Apple qu’une victoire pure et simple …

Les possibilités un et deux sont les plus évidentes: Apple gagne, ou Epic le fait. Cependant, comme le juge elle-même l’a observé, ce que signifierait une victoire Epic n’est pas tout à fait clair, car la société était toujours vague sur le remède qu’elle souhaitait. Il se tenait essentiellement là en disant: «Nous pensons qu’Apple ne joue pas juste et nous aimerions que le tribunal fasse quelque chose à ce sujet.»

La perte la plus extrême pour Apple serait une décision selon laquelle son App Store ne peut pas être le seul endroit où les utilisateurs d’iPhone peuvent acheter et installer des applications. Cela, cependant, est extrêmement improbable.

La troisième possibilité est une sorte de décision de compromis. Il y a tout un tas d’options ici. Il se pourrait, par exemple, qu’Apple doive réduire sa commission – peut-être à 15% pour tout le monde, peut-être même moins.

Mais si la décision s’avère être un compromis, le juge semble avoir donné un indice significatif sur la forme que cela pourrait prendre.

Politique anti-direction d’Apple

L’une des choses qu’Apple interdit est que les développeurs orientent les utilisateurs vers des options de paiement alternatives. Par exemple, Spotify peut proposer des abonnements sur son propre site Web, mais il n’est pas autorisé à créer un lien vers celui-ci dans son application iOS. Epic peut proposer des ventes de devises dans le jeu sur d’autres plates-formes, mais ne peut pas suggérer de les utiliser dans une application iOS.

L’interdiction d’Apple de diriger les utilisateurs vers des options de paiement alternatives est connue comme une politique anti-direction, car les développeurs ne sont pas autorisés à orienter les utilisateurs vers leur plate-forme de paiement préférée.

Epic dit que c’est anticoncurrentiel, car dans un marché libre, les utilisateurs verraient toutes les options de paiement qui leur sont ouvertes et choisiraient librement.

Apple affirme que ce comportement n’est pas anticoncurrentiel, et son argument repose ici sur une décision de la Cour suprême de 2018 relative à American Express. Voici l’aperçu rapide dont vous avez besoin de ce cas:

Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour acheter quelque chose dans un magasin, la société de cartes facture au magasin des frais de transaction minimes. Les frais de transaction d’Amex sont plus élevés que la plupart des autres, de sorte que certains propriétaires de magasins voulaient demander aux clients d’utiliser une carte non-Amex si possible. Les conditions générales d’Amex pour ses marchands leur interdisaient de le faire.

Les magasins ont déclaré que les conditions générales d’Amex étaient anticoncurrentielles, car elles les empêchaient de diriger les clients vers une carte plus compétitive – pour le commerçant. Mais Amex a fait valoir que ses frais plus élevés se traduisaient par de meilleures récompenses pour les clients et que, par conséquent, le client en bénéficiait – ce n’est donc pas anticoncurrentiel.

La Cour suprême a été divisée, mais Amex a gagné 5-4.

Apple a cité ce précédent pour avoir soutenu que sa propre politique anti-direction était légale.

Mais la situation n’est pas la même

Dans l’affaire Amex, il y avait deux parties à considérer: les entreprises et les consommateurs. Les entreprises ont été lésées, en payant une réduction plus élevée à Amex, mais les consommateurs en ont bénéficié, bien que des récompenses plus élevées. (Bien que vous puissiez affirmer que les consommateurs ont également été lésés, car les entreprises pourraient augmenter leurs prix pour compenser les frais plus élevés des commerçants, et ces prix plus élevés seraient payés par tout le monde, pas seulement les titulaires de carte Amex.)

Dans le cas des applications iOS, les développeurs sont lésés, en ce sens qu’ils sont obligés de céder une part substantielle des achats intégrés à Apple alors qu’ils pourraient payer beaucoup moins aux processeurs de cartes pour accepter le paiement sur leurs propres sites Web. Mais contrairement à l’affaire Amex, la politique anti-direction d’Apple ne présente aucun avantage pour les consommateurs pour compenser les dommages causés aux entreprises. L’opinion raisonnable ici semble être que la politique est effectivement anticoncurrentielle.

Le juge Gonzalez Rogers a spécifiquement souligné ce point au PDG d’Apple, Tim Cook, lors de son interrogatoire. Faisant référence aux applications autorisées à présenter différentes options de paiement, elle a demandé: “Quel est le problème avec Apple en leur offrant cette option?”

Cook n’a pas eu de bonne réponse, disant seulement qu’Apple a dépensé de l’argent sur l’App Store et veut en tirer profit: «Si nous permettions aux gens de se connecter comme ça, nous abandonnerions essentiellement notre retour sur notre IP. »

La décision d’Epic Games pourrait être un compromis bienvenu

Interdire la politique anti-direction – en d’autres termes, laisser les développeurs se connecter à toutes les options de paiement dans leurs applications – semblerait une option logique. Mais, bien qu’il s’agisse d’une perte partielle pour Apple, je pense que cela pourrait également être le meilleur résultat possible pour la société de Cupertino. La raison en est double.

Premièrement, cela aiderait à éviter les enquêtes gouvernementales antitrust sur l’entreprise. À l’heure actuelle, les développeurs peuvent se plaindre que la commission de 15% ou 30% est trop élevée et qu’Apple les oblige à la payer. Sans la politique anti-direction, Apple pourrait simplement hausser les épaules et dire: “Si vous pensez que c’est trop élevé, très bien, ne le payez pas – dirigez plutôt les gens vers votre site Web.”

Bien sûr, cela ne s’appliquerait qu’aux achats intégrés (IAP), plutôt qu’à l’achat initial d’une application, mais comme nous l’avons appris de ce cas, la plupart des revenus de l’App Store proviennent de jeux, et la plupart des jeux utilisent un modèle freemium où l’argent provient des FAI.

Deuxièmement, cela pourrait ne pas coûter beaucoup d’argent à Apple. Faire un achat via une application est plus facile et plus rapide que d’aller sur un site Web externe pour le faire, de sorte que la grande majorité des propriétaires d’iPhone continueront à utiliser les IAP. À peu près les seules exceptions, je pense, seront les utilisateurs avertis qui souhaitent aider les développeurs qu’ils aiment, qui auront tendance à être les plus petits. Nous pourrions prendre la peine d’utiliser un mode de paiement externe, car c’est un moyen gratuit de donner au développeur une plus grande prise.

Donc, de cette façon, tout le monde y gagne. Epic peut remporter une victoire et gagner au moins un peu plus d’argent. Les petits développeurs qui créent des applications que les gens aiment peuvent garder plus d’argent car ils peuvent expliquer l’accord à leurs utilisateurs, et si nous aimons l’application, nous leur ferons probablement une faveur, même si c’est un peu compliqué. Apple verra une légère baisse de ses revenus sur l’App Store – mais sera plus à l’abri d’une action réglementaire plus drastique des gouvernements.

Je pense donc que l’interdiction de la politique anti-direction serait non seulement la décision la plus juste et la plus logique d’Epic Games, mais aussi la meilleure pour Apple. Quelle est ton opinion? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.

Photo: Cabinet d’avocats Tingey Injury / Unsplash

