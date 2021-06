Décision d’intervalle Covishield prise de manière transparente sur la base de preuves scientifiques: chef du NTAGI

in

“À ce moment-là, notre comité technique scientifique ancré par l’ICMR avec DBT en examinant les données disponibles a estimé que les infections révolutionnaires pourraient augmenter si l’écart est augmenté (à 12 semaines).

La décision concernant l’augmentation de l’intervalle entre deux doses de Covishield était basée sur des preuves scientifiques et prise de manière transparente, a déclaré mardi le président du NTAGI, NK Arora.

Il n’y avait aucune voix dissidente parmi les membres du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI), a-t-il déclaré, selon un tweet du ministère de la Santé de l’Union.

Le 13 mai, le gouvernement avait déclaré avoir accepté la recommandation du groupe de travail COVID-19 et prolongé l’écart entre les deux doses du vaccin Covishield de 6-8 semaines à 12-16 semaines.

« Sur la base des preuves réelles disponibles, en particulier du Royaume-Uni, le groupe de travail COVID-19 a convenu d’augmenter l’intervalle de dosage à 12-16 semaines entre deux doses de vaccin Covishield. Aucun changement dans l’intervalle des doses de vaccin Covaxin n’a été recommandé », a déclaré le ministère dans un communiqué.

« La recommandation du groupe de travail COVID-19 a été acceptée par le groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour le COVID-19 (NEGVAC), dirigé par le Dr VK Paul, membre (santé), Niti Aayog, lors de sa réunion du 12 mai 2021. », a déclaré le ministère.

Il a accepté cette recommandation du groupe de travail COVID-19 d’extension de l’écart entre la première et la deuxième dose de Covishield à 12-16 semaines, a ajouté le ministère de la Santé.

Expliquant la raison de l’extension, Paul avait déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait d’une décision scientifique prise sur les recommandations du NTAGI.

Il a déclaré que, selon les études, au départ, l’intervalle entre deux doses de Covishield était de quatre à six semaines, mais au fur et à mesure que davantage de données devenaient disponibles, une analyse secondaire a montré que l’augmentation de l’intervalle de dosage à 4 à 8 semaines peut avoir un certain avantage.

Paul a déclaré que le Royaume-Uni à ce moment-là l’avait déjà prolongé à 12 semaines et que l’OMS avait également dit la même chose, mais de nombreux pays n’ont toujours pas modifié le schéma posologique.

“Donc, de bonne foi, sur la base de leurs capacités, sans aucune pression, ils ont augmenté l’intervalle de dosage à 4 à 8 semaines. La question a été examinée périodiquement encore et encore

“Maintenant, sur la base des preuves réelles disponibles, en particulier du Royaume-Uni, la décision de l’étendre de 6 à 8 semaines à 12 à 16 semaines a été prise avec la certitude qu’il n’y aura pas de risque supplémentaire. Il s’agit d’une décision dynamique qui fait partie d’un examen périodique », avait déclaré Paul.

Soulignant que NTAGI est un comité permanent qui a été constitué bien avant l’émergence de COVID-19 et travaille sur la vaccination des enfants, Paul avait déclaré : « Il examine les données scientifiques et nous devons respecter la décision de cette institution.

« Ils prennent des décisions indépendantes. Ayez confiance en nos processus scientifiques. NTGAI est un groupe d’individus d’une grande intégrité.

