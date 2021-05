“ Décision du SC de tenir le garant personnel responsable dans les affaires d’insolvabilité afin de renforcer la discipline de crédit des MPME ”

Le stress dans le secteur des MPME peut avoir un effet en cascade sur l’économie indienne et, par conséquent, un cadre dynamique de résolution de l’insolvabilité est impératif dans le contexte des MPME.

Par Madhav Kanoria

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016 (IBC) a introduit un régime d’insolvabilité géré par un professionnel de la résolution des créanciers pour les entreprises indiennes. Surtout, le processus IBC en règle générale exclut les promoteurs de toute entité d’IBC de conserver le contrôle de l’entreprise ou de reprendre le contrôle de l’entreprise par le biais du processus IBC. Cela a fondamentalement changé l’équation entre les promoteurs et les créanciers, entraînant un changement de paradigme dans le processus de résolution de l’insolvabilité en Inde. Depuis sa création, d’importants NPA hérités ont été résolus dans le cadre du CIB.

Alors que le BAC n’autorisait initialement que les créanciers à intenter des poursuites contre des sociétés débitrices ou des sociétés, les dispositions permettant aux créanciers de poursuivre contre les garants personnels des entreprises débitrices sont entrées en vigueur le 1er décembre 2019 et à partir de cette date. Plusieurs créanciers ont engagé une procédure d’insolvabilité contre des garants personnels. De multiples procédures ont également été engagées devant différentes Hautes Cours pour contester la notification étendant les dispositions du CIB aux garants personnels. Tous ces éléments ont été transférés à la Cour suprême car ils impliquaient l’interprétation de questions de droit communes relatives aux dispositions du CIB. La Cour suprême, dans son arrêt du 21 mai 2021, Lalit Kumar Jain c. Union of India, a confirmé la constitutionnalité de la notification étendant les dispositions du CIB aux garants personnels.

Motifs de contestation

Le principal motif de la contestation de l’extension du CIB aux garants personnels était qu’elle rendait sélectivement le CIB efficace pour une seule catégorie de personnes (c’est-à-dire les garants personnels) sans le rendre efficace pour les débiteurs individuels en général. La Cour suprême a estimé que cela n’était pas discriminatoire, puisque les garants personnels ont un «lien intrinsèque» avec les entreprises débitrices. Le processus de résolution de la dette doit être soumis à une autorité commune, à savoir le Tribunal national du droit des sociétés ou NCLT. Tout autre mécanisme entraînerait une incertitude de résultat pour les créanciers. En ayant une autorité juridictionnelle commune, les créanciers seraient également en mesure d’approuver des plans de résolution réalistes, en gardant à l’esprit la perspective de réaliser une partie des cotisations des créanciers auprès des garants personnels.

Les garants personnels ont fait valoir qu’une fois qu’un plan de résolution pour une société débitrice est approuvé, leur garantie est automatiquement libérée en vertu de la loi. Ils ont également soutenu que les créanciers auraient la possibilité de s’enrichir injustement en recouvrant des sommes auprès de la société débitrice ainsi que des garants. En désaccord avec leurs arguments, la Cour suprême a estimé que la décharge des obligations d’une entreprise débitrice par un processus juridique involontaire (comme l’insolvabilité / liquidation) ne décharge pas un garant de sa responsabilité, qui découle d’un contrat indépendant.

Cet arrêt est une étape importante dans le domaine des lois sur l’insolvabilité. Il contribuera à assurer une résolution globale de la société débitrice et de tous ses passifs grâce à une forme consolidée de résolution d’insolvabilité / faillite de la société débitrice avec le garant personnel. Le jugement met également fin aux assertions soulevées par les garants ainsi que dans de multiples procédures devant le BAC concernant leurs responsabilités après l’achèvement d’une procédure de résolution en vertu du BAC.

Implications sur la résolution des MPME

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont le fondement de l’économie indienne. Le secteur indien des MPME contribue pour environ 29 pour cent au PIB. Le stress dans le secteur des MPME peut avoir un effet en cascade sur l’économie indienne et, par conséquent, un cadre dynamique de résolution de l’insolvabilité est impératif dans le contexte des MPME. Une caractéristique distinctive du crédit accordé aux MPME est qu’il est souvent soutenu par des garanties personnelles fournies par des promoteurs.

Le Parlement a reconnu les particularités des MPME dans le processus du CIB. Le processus de résolution de l’insolvabilité pré-emballé pour les MPME (ou «pré-packs») a également été introduit pour traiter efficacement les actifs stressés dans le secteur des MPME. La prémisse sous-jacente de ces modifications est qu’il y a intérêt à permettre aux promoteurs existants de participer au processus de résolution des MPME.

La Cour suprême a maintenant précisé que la responsabilité des garants personnels continuera de survivre même après l’approbation d’un plan de résolution. Pour les cas existants, cela encouragera les promoteurs de MPME à trouver une solution acceptable pour les créanciers et en même temps, les empêchera de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, qui peut avoir des ramifications sociales et commerciales. À l’avenir, étant donné que le défaut de la MPME pourrait conduire à l’insolvabilité du promoteur, les promoteurs de MPME calibreront l’effet de levier sur les actifs et les flux de trésorerie de l’entreprise. Les promoteurs seront conscients que les obligations de garantie peuvent être exécutées et peuvent entraîner une insolvabilité et, par conséquent, ne prendront pas d’engagements qui ne peuvent être honorés. Ce jugement encouragera également les promoteurs à utiliser le régime pré-pack pour les MPME afin de trouver des résolutions acceptables pour les créanciers et de renforcer la discipline de crédit sur le marché de la dette.

Madhav Kanoria est associée du cabinet d’avocats Cyril Amarchand Mangaldas. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

