Décision finale sur l’avenir de Christian Eriksen

12/07/2021 à 16h33 CEST

Paula B. Navarro

Christian Eriksen a joué dans l’une des images les plus poignantes du Championnat d’Europe. danois subi un arrêt cardiaque au milieu du match – pendant quelques minutes qui ont duré une éternité – et a dû être hospitalisé d’urgence pour lui sauver la vie. Heureusement, les services médicaux ont réussi à éviter le pire des résultats et à tout laisser dans une grande frayeur, dont il se remet lentement.

Lors de la participation de son équipe au Championnat d’Europe, Eriksen a donné de la force et a rendu visite à son équipe, en plus d’être présent à la finale Italie-Angleterre en tant qu’invité de l’UEFA, qui a eu le détail de l’inviter ainsi que les médecins qui l’ont soigné.

Cependant, tout cela restera désormais en arrière-plan, car bientôt il sera prendra la décision qui arrivera avec le futur football du Danois. Selon la ‘Gazzetta dello Sport’, Eriksen prévoit de se rendre à Milan dans une semaine. Ce sera alors, du 19, quand le joueur se présentera aux services médicaux de l’Inter pour un examen rigoureux.

Pour cette visite médicale, le club lombard a préparé un équipe de spécialistes en collaboration avec des médecins danois pour faire les tests et donner votre avis. Les spécialistes donneront à Eriksen et à sa famille autant d’informations que possible ainsi que leur avis, mais la décision finale appartiendra au joueur lui-même. La chose la plus importante en ce moment est que vous réinitialisez complètement et quand vous avez ces garanties, faites face à la décision concernant votre avenir sportif. Pendant ce temps, l’Inter est en contact permanent avec l’hôpital danois où le joueur a été soigné en premier lieu et où il a passé ses premiers tests médicaux.

D’autre part, le club a décidé de prendre une décision et de ne pas attendre qu’Eriksen renforce l’équipe avec Calhanoglu, puisqu’il pourrait s’agir d’un congé à durée indéterminée.