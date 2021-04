Décision politique de la RBI, données macro, tendances COVID-19 pour stimuler les marchés cette semaine: analystes

Les analystes ont déclaré que les marchés pourraient voir une certaine consolidation avant la saison des résultats qui commencerait à partir de la mi-avril.

La décision de taux d’intérêt de la RBI, les données macroéconomiques, les tendances du COVID-19 et les indices mondiaux stimuleraient les marchés boursiers cette semaine, ont déclaré des analystes. Ils ont également déclaré que les marchés pourraient voir une certaine consolidation avant la saison des résultats qui commencerait à partir de la mi-avril.

«À l’avenir, les marchés indiens devraient suivre les indices mondiaux après l’annonce récente d’un plan d’investissement par le président américain. En outre, les investisseurs se concentreraient désormais sur les résultats trimestriels à venir qui commenceraient à partir de la mi-avril », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

«Sur le plan intérieur, les inquiétudes concernant la deuxième vague de COVID-19 qui se propage rapidement en Inde persistent et la crainte d’éventuels verrouillages prévaut. Dans l’ensemble, les marchés devraient rester en mode consolidation pendant un certain temps en attendant de nouveaux déclencheurs positifs », a déclaré Khemka. Nirali Shah, responsable de la recherche sur les actions chez Samco Securities, a déclaré qu’un événement remarquable à espérer cette semaine serait la réunion du MPC de la banque centrale.

Le comité de politique monétaire dirigé par le gouverneur de la RBI doit se réunir du 5 au 7 avril. Les données PMI pour les secteurs de la fabrication et des services devraient également être annoncées cette semaine, ce qui influencerait également les sentiments commerciaux.

«À l’avenir, la politique de RBI et la saison des résultats pourraient être le prochain déclencheur pour le marché. Le début de l’exercice 22 a été très bon et le mois d’avril pourrait probablement voir plus d’action avec le début de la saison des résultats », a déclaré Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities.

La semaine dernière, les marchés boursiers étaient fermés les lundis et vendredis pour les vacances. L’indice ESB à 30 actions a gagné 1 021,33 points ou 2 pour cent au cours de la semaine. Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd a déclaré: «À court terme, le biais positif devrait se poursuivre, cependant, l’augmentation des cas de COVID en Inde resterait une préoccupation majeure. À l’approche de la saison des résultats du quatrième trimestre, les investisseurs se concentreront sur les annonces de résultats et les commentaires de la direction. »

«La deuxième vague de COVID et une valorisation élevée devraient maintenir la volatilité sur les marchés à court terme», a déclaré Hemant Kanawala, responsable des actions chez Kotak Mahindra Life Insurance Co Ltd. cent de gain au dernier exercice.

