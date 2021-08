Décision politique de la RBI sur les lignes attendues, la demande de logements va se maintenir: développeurs

in

Le secteur immobilier devrait continuer à bénéficier de la répercussion des faibles taux de référence sur les prêts aux consommateurs finaux, en particulier dans le segment résidentiel.

La RBI MPC a décidé de maintenir le statu quo sur les taux directeurs, lors de sa troisième réunion bimensuelle d’examen de la politique monétaire vendredi, qui a été largement saluée par la fraternité immobilière, qui a déclaré que cette décision était de bon augure pour les acheteurs de maison ainsi que pour le secteur.

Commentant la politique de RBI, Vikas Wadhawan, directeur financier du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com, a déclaré : « La décision de la RBI MPC est de bon augure pour le secteur immobilier en général et les acheteurs de maison en particulier, Un régime de taux d’intérêt record permettrait à un grand nombre d’acquéreurs d’investir dans l’immobilier. Étant donné que le sentiment des acheteurs de maison s’est déjà amélioré ces derniers temps, sur la base d’une augmentation de l’abordabilité du logement en Inde, la décision de la RBI incitera les acheteurs et les investisseurs à investir leur argent dans des actifs garantis comme l’immobilier. Le soutien extraordinaire en liquidités que la RBI a fourni à l’économie à la suite de la pandémie de coronavirus est hautement louable. »

Pradeep Aggarwal, fondateur et président de Signature Global et président du Conseil national du logement abordable, ASSOCHAM, a déclaré : « Nous apprécions la position accommodante continue de la banque apex. L’immobilier a fait une forte demande pour les faibles taux d’intérêt des prêts au logement, et la RBI a aidé le secteur en maintenant le statu quo. Nous recommandons aux clients de profiter du scénario actuel car, à l’avenir, les prix pourraient augmenter en raison des coûts plus élevés des matières premières. »

Atul Banshal, directeur financier d’Experion Developers, a déclaré : « La RBI a maintenu le taux des prises en pension au même niveau, ce qui continuera de soutenir l’environnement de taux d’intérêt bas. Il a également affirmé sa position accommodante, qui assurera la stabilité des marchés et apportera des liquidités indispensables. La poussée de l’indice CPI est une source de préoccupation, mais nous avons pleinement confiance en la Banque centrale pour gérer ces risques tout en maintenant les taux et la liquidité. Le secteur immobilier espère que les banques transmettront les avantages des taux d’intérêt bas et de la liquidité dans leurs prêts futurs au secteur. »

Certains développeurs ont observé que si la décision de la RBI était conforme aux attentes, des réformes supplémentaires étaient nécessaires pour permettre au secteur de prospérer. De plus, une nouvelle réduction des taux d’intérêt aurait aidé les acheteurs de maison en période de pandémie.

Manoj Gaur, CMD, Gaurs Group et vice-président – ​​Nord, CREDAI National, a déclaré : « La décision inchangée du taux de prise en pension par la RBI est conforme aux attentes ; la banque apex a maintenu la position accommodante qui est le besoin de l’heure. Cependant, le secteur immobilier s’attendait à des mesures spécifiques au secteur qui pourraient déclencher une croissance saine. Bien que le gouvernement ait pris certaines mesures pour aider le secteur ces derniers mois, des réformes supplémentaires sont nécessaires pour permettre au secteur de prospérer. La prochaine saison des festivals attirera probablement plus de demande, et nous espérons que les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers inciteront les acheteurs à opter pour des actifs immobiliers. »

Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group, a déclaré : « Bien qu’un taux de pension stable soit approprié, le besoin de l’heure concerne des mesures spécifiques à l’industrie. Nous devons garder les acheteurs motivés, surtout à l’approche de la saison des festivals. L’exigence était de baisser davantage les taux d’intérêt pour raviver la demande, rendre les maisons et les actifs immobiliers plus attrayants avec des IME faibles. »

Quoi qu’il en soit, certains constructeurs espèrent cependant qu’avec le besoin émergent, la demande de logements va se maintenir car il s’agit d’un actif refuge.

Ram Raheja, directeur de S Raheja Realty, a observé : « La RBI, avec sa position accommodante continue pour maintenir un excédent de liquidités sur le marché, peut être considérée comme pragmatique. Ce statu quo permettra en outre de créer une demande, y compris pour des produits à forte implication comme l’immobilier. Le secteur immobilier devrait continuer à bénéficier de la répercussion des faibles taux de référence sur les prêts aux consommateurs finaux, en particulier dans le segment résidentiel. Les acheteurs de maison continueront de profiter des taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés sur les prêts immobiliers et avec le besoin émergent, la demande de logements va se maintenir car il s’agit d’un actif refuge. Avec l’amélioration de la croissance du PIB estimée dans un avenir proche, nous prévoyons que le secteur immobilier contribuera une part substantielle au développement économique global.”

