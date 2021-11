Décision prise? Le Bayern Munich sévit contre les stars non vaccinées

Alors que les fans du Bayern Munich sont encore sous le choc de la nouvelle selon laquelle les cinq joueurs non vaccinés du club devront retourner en quarantaine, il semble que les patrons en aient enfin assez. Selon Sport1, le quintette non vaxxé a été convoqué pour des entretiens à la Sabener Strasse ce week-end, où on leur a dit que leurs salaires seraient retenus pendant qu’ils étaient en quarantaine. Comme nous le faisons maintenant, les individus non vaccinés du Bayern

En Bavière, les personnes non vaccinées n’ont pas droit au paiement de leurs employeurs pendant la quarantaine. Pour des joueurs comme Kimmich, ce serait une pénalité financière importante. Selon le rapport, il risquerait de perdre jusqu’à 768 000 euros sur son salaire de 20 millions par an.

L’ancien patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a justifié les sanctions en déclarant : « Les revenus des téléspectateurs sont moindres en raison des restrictions d’accès, c’est une perte de revenus pour le club. Je sais de source sûre qu’il y a eu de nombreuses discussions sur le sujet avec les joueurs. Le résultat a été vu à Augsbourg. S’il manque des joueurs importants, cela affecte également le Bayern. Le débat sur la vaccination est un sujet qui agace tout le club.

Selon Sport1, la décision s’est heurtée à « un manque de compréhension » de la part des joueurs impliqués. C’est probablement une façon diplomatique de dire qu’ils ne sont pas contents. Heureusement, Joshua Kimmich et Jamal Musiala sont tous deux attachés, ils ne peuvent donc pas simplement se lever et partir – bien que cela puisse mettre un frein à la prolongation du contrat prévue de Gnabry.

Bien que cela puisse aider le Bayern à récupérer un peu d’argent en ces temps, ce qui aiderait vraiment tout le monde, c’est que les cinq joueurs décident de se faire vacciner.

Pour info, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, où nous avons discuté des conséquences du fait que les joueurs ne reçoivent pas leurs vaccins. Si cela vous intéresse, pourquoi ne pas le vérifier ?

Merci pour l’écoute!