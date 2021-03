Décision rendue sur l’appel d’audience de mise en liberté sous caution de Peter Nygård – WWD

Peter Nygård restera dans une prison de Winnipeg en attendant son audience d’extradition.

Cette décision a été rendue vendredi après-midi par la Cour d’appel du Manitoba.

Le magnat du vêtement artisanal a été arrêté à la mi-décembre à la demande de responsables américains et attend une audience d’extradition en vertu du traité d’extradition du pays. Nygård fait face à un acte d’accusation de neuf chefs d’accusation comprenant des accusations de trafic sexuel et de racket, et a été présenté par le district sud de New York.

Nygård est détenu au centre correctionnel de Headingley, où il a accès à un téléphone pendant 16 heures par jour.

Des dizaines de femmes ont accusé Nygård de divers degrés de comportement criminel, y compris de viol et d’abus sexuels. Certaines des victimes présumées ont déclaré qu’elles étaient mineures lorsque les incidents auraient eu lieu. Certains ont allégué que des incidents avaient eu lieu dans des propriétés appartenant à Nygård aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada. D’autres ont affirmé que certains des employés de Nygård étaient impliqués dans ses prétendus méfaits.

Certains accusateurs ont affirmé que Nygård avait utilisé les fonds de l’entreprise pour payer les victimes ou pour organiser une chirurgie plastique ou des avortements. Il a également été affirmé que Nygård les avait empêchés de quitter ses propriétés et leur avait demandé de recruter davantage de femmes. Les avocats de Nygård ont contesté cela lors de l’audience de la semaine dernière, ainsi que le nombre d’accusateurs mineurs présumés.

Le 18 mars, l’équipe juridique de Nygård avait fait appel devant la Cour du Banc de la Reine pour contester une décision antérieure du juge Shawn Greenberg selon laquelle il ne serait pas libéré sous caution. Au cours de l’audience qui a duré toute la journée, ses avocats ont fait valoir à plusieurs reprises que la santé de l’homme de près de 80 ans, atteint de diabète de type 2, était en grand danger en raison de la pandémie de COVID-19. Les plans de vaccination des prisonniers au CC où il est détenu ne seraient pas faits avant au moins quelques semaines.

Pendant ce temps, Scott Farlinger, avocat principal du procureur général du Canada, a présenté Nygård comme un risque potentiel de fuite. Le magnat d’origine finlandaise possède des propriétés au Canada, aux États-Unis et aux Bahamas. L’avocat du procureur général a également exprimé des inquiétudes quant au fait que Nygård ou ses associés pourraient potentiellement contacter des témoins et des victimes présumées pendant leur assignation à résidence.

Alors que Greenberg a passé 30 minutes à expliquer sa décision initiale, la juge Jennifer Pfuetzner a mis huit jours pour rendre la sienne. Dans sa décision de 16 pages, Pfuetzner a réitéré que le juge de première instance (Greenberg) avait eu raison de craindre que d’autres agissent au nom de Nygård pour contacter les victimes et témoins présumés. L’équipe de Nygård avait suggéré de renforcer son plan de mise en liberté sous caution précédent avec une surveillance 24h / 24 et 7j / 7 de tous les appareils informatiques et téléphones portables et l’enregistrement de toutes les conversations téléphoniques. Ils ont également suggéré de restreindre les visiteurs aux conseillers médicaux et professionnels qui seraient surveillés et appliqués par une équipe de sécurité rémunérée. Cela, cependant, empêcherait les cautions de Nygård de le superviser, a noté Pfuetzner dans sa décision.

Ce qui avait été présenté comme un «plan de mise en liberté sous caution du 21e siècle» pourrait être vaincu par quelqu’un qui entrait simplement et lui tendait un téléphone à brûleur – un point auparavant «adroitement déclaré» par l’avocat du procureur général, a déclaré Pfuetzner.

Elle a également fait remarquer que la délivrance de l’autorisation de procéder et du dossier de l’affaire «ne constitue pas un changement important de circonstances car il n’y a tout simplement aucune chance que cela aurait affecté la décision du juge de première instance de détenir l’intimé pour un motif tertiaire».

Notant à quel point la détention de Nygård est nécessaire «pour maintenir la confiance dans l’administration de la justice», a-t-elle écrit, «je dis cela non seulement en ce qui concerne le plan révisé de mise en liberté sous caution, mais aussi en ce qui concerne tous les facteurs considérés par le juge de première instance, y compris l’extrême «la nature et la portée des allégations, qui brossent un tableau d’une conduite criminelle qui a été planifiée, financée et exécutée à une échelle stupéfiante.»

Un avocat de Nygård n’était pas immédiatement disponible pour commenter vendredi soir.

Une date cible pour l’audience d’extradition de Nygård pourrait être dès juin, selon un dépôt du 12 mars du procureur général.