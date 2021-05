Décisions clés à venir sur les prêts du Bayern Munich Chris Richards et Leon Dajaku

Les jeunes du Bayern Munich Chris Richards et Leon Dajaku sont respectivement prêtés à Hoffenheim et à l’Union Berlin et des décisions clés devront être prises très prochainement sur l’avenir de chaque joueur.

Selon le journaliste de Sport Bild Tobi Altschäffl, Hoffenheim fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder Richards à Sinsheim pendant au moins un an, tandis que Dajaku voudrait rester avec Die Eisernen:

Mise à jour sur deux joueurs de prêt du Bayern: Hoffenheim tente tout pour prêter le défenseur Chris Richards pour une autre année. Leon Dajaku ne veut pas non plus revenir en arrière la saison prochaine, mais souhaite plutôt continuer à jouer pour l’Union Berlin. #fcbayern @SPORTBILD – Tobi Altschäffl (@ altobelli13) 5 mai 2021

Richards est un talent prodigieux qui serait apparemment un bon choix dans la formation que le nouveau manager Julian Nagelsmann utilisera la saison prochaine, tandis que la roue libre de Dajaku – et le style parfois imprudent – convient mieux à l’Union Berlin qu’à Munich à ce stade.

Le problème pour Richards est le grand nombre de défenseurs disponibles pour le Bayern Munich en ce moment. À partir d’aujourd’hui, Niklas Süle, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou, Alphonso Davies, Bouna Sarr et le signataire présumé Omar Richards constitueront le groupe qui se dirigera vers l’été en remplissant le tableau des profondeurs.

Cette liste n’inclut même pas Lars Lukas Mai, prêté à Darmstadt ou la pléthore de jeunes défenseurs qui se battent pour s’établir au Bayern Munich II comme Josip Stanisic, le joueur du FC Dallas Justin Che (qui pourrait pousser pour un séjour plus long en Allemagne. ), Jamie Lawrence ou Bright Arrey-Mbi.

Même avec la grande capacité de Chris Richards, une autre saison en prêt lui garantirait au moins un temps sur le terrain pour la première équipe de Bundesliga. Le prêt de Richards avec Die Kraichgauer a prouvé qu’il était prêt pour un rôle de départ dans l’élite allemande.

Quant à Dajaku, le joueur de 20 ans est un talent offensif passionnant, mais son jeu n’est peut-être pas encore assez mature pour une place aux côtés de Robert Lewandowski et Thomas Müller. Un séjour plus long pour plus d’assaisonnement avec Union Berlin pourrait être la meilleure décision pour le jeune.