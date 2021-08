Deck-Building Card Battler ‘Monster Train First Class’ est maintenant disponible sur Switch

Si vous n’aimez rien de plus que de vous retrouver coincé dans un bon vieux jeu de cartes avec construction de deck et batailles stratégiques, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à Monster Train First Class, disponible dès maintenant sur Switch.

Le jeu vient d’être lancé sur la plate-forme de Nintendo avec le DLC “The Last Divinity”, ainsi que “des tonnes de cartes bonus, d’unités et de fonctionnalités de gameplay” ajoutées depuis la sortie originale du jeu, incluses en standard. Un constructeur de deck stratégique roguelike, il vous fait défendre simultanément trois champs de bataille verticaux, vous chargeant de choisir votre itinéraire, de recruter des unités puissantes et d’améliorer vos cartes pour assurer la victoire.

Il y a des “centaines” de cartes à débloquer au total, et vous constaterez qu’il existe plusieurs solutions qui peuvent vous aider à relever les défis tactiques du jeu. Voici une liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

Stratégie de cartes Roguelike avec un twist : Mettez vos compétences tactiques à l’épreuve ultime et découvrez une nouvelle approche de la construction de deck avec non pas un, mais trois champs de bataille à défendre en même temps.

Choisissez votre défi : Monster Train First Class propose 25 niveaux de difficulté à surmonter ! Relevez de nouveaux défis quotidiens avec des mutateurs de gameplay extrêmement modifiés et participez aux classements mondiaux, puis concevez vos propres défis uniques et partagez-les avec vos amis ! Rejouabilité infinie : Aucune course n’est jamais la même ! Débloquez de nouveaux objets, choisissez différents itinéraires et decks, et affrontez des ennemis et des boss en constante évolution, avec encore plus de contenu inclus dans le DLC « The Last Divinity ». Construisez et maîtrisez des decks uniques : Construisez vos decks à partir de centaines de cartes évolutives et d’une variété de clans de monstres avec plusieurs niveaux à débloquer. Multijoueur en ligne cross-play : Le mode Hell Rush offre jusqu’à huit joueurs dans une bataille de compétences multijoueur compétitive en temps réel avec un jeu croisé entre PC, Xbox et Switch. Vous pouvez également inviter vos amis sur n’importe quelle plate-forme pour jouer avec vous des matchs croisés personnalisés.

Vous trouverez Monster Train First Class sur l’eShop pour 29,99 $ / 29,99 €. Envisagez-vous de vous lancer ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.