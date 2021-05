Deck convainc en Oklahoma: “C’est comme si j’étais ici toute la saison”

Après l’odyssée, le calme est arrivé. Gabriel Deck est déjà un de plus en NBA. Il n’a joué que quatre matchs jusqu’à présent, mais ils ont suffi à mériter la première flatterie sur le sol américain. S’il est vrai que les résultats de sa franchise, Oklahoma City Thunder, ne l’ont pas accompagné (ni n’accompagneront, du moins à court terme), sa performance individuelle, comprise dans le processus d’acclimatation que doit subir chaque joueur, n’a pas été une mauvaise chose. 18,3 minutes, 9,3 points, 5,3 rebonds et 2,5 passes décisives imprègnent sa carte de pointage. Son dernier match, contre les Sacramento Kings, le meilleur: 16 + 3 + 3. Il fait tout et presque tout correctement, comme il l’avait déjà montré au Real Madrid, bien qu’encore loin de ses meilleures nuits habillées de blanc, très récentes. Pour l’instant, plus que suffisant. Du moins, pour son entraîneur, Mark Daigneault, qui a déjà fait le bonheur de ses oreilles pour la première fois: “Cela me surprend à quel point c’est risqué. Il est très difficile de venir s’intégrer dans une équipe que vous ne connaissez pas. Il est très agressif à jouer, si vous le voyez sur le terrain, vous pensez qu’il a joué avec nous tous. Il m’a beaucoup impressionné au sein de l’équipe. », avoue-t-il dans des déclarations au journaliste Leandro Torres, d’El Comercio.

Dans son expérience nord-américaine, Deck ne connaît pas encore la victoire. Les Thunder, sous la direction de leur directeur général, Sam Presti, sont dans l’un des processus de reconstruction les plus profonds et les plus particuliers de l’histoire de la compétition. 34 choix au repêchage, 17 premiers tours et 17 deuxième tours, vous attendent, d’ici 2027, pour façonner un projet pas comme les autres. Au milieu de tout ça, Gabi veut retrouver son site, puisqu’elle ne l’a pas assuré. Il est venu en Oklahoma avec un contrat non garanti, qui le lie à la franchise jusqu’à la fin de cette saison, mais pas pour l’avenir. Vous pouvez signer encore trois ans, mais pour ce faire, vous devrez convaincre les propriétaires de l’organisation, comme il semble que vous le faites. “C’est une grande valeur, quelqu’un que j’avais déjà rencontré à la télé, je l’avais vu au Real Madrid et en équipe nationale argentine. C’est un bon joueur, il a un QI de Basketball très élevé et c’est bien de l’avoir ici. avec nous », ajoute-t-il votre technicien actuel. Pour l’instant, sa petite amie, comme le rapporte le journaliste Mauricio Codocea, de Clarín, n’a pas encore voyagé aux États-Unis avec lui. Premièrement, parce qu’il ne reste que deux semaines de la saison régulière; deuxièmement, parce que les plans futurs ne peuvent pas encore être faits.

S’intègre dans le système

Sa contribution, avec le match contre les Kings comme point culminant actuel, va de moins en plus. Comme il faut. “Gabriel a de nouveau passé une bonne soirée. Il a meilleure allure à chaque match et est très impliqué dans le match. Nous aimons sa capacité physique, il donne l’impression qu’il est beaucoup plus grand qu’il ne l’est. C’est un garçon humble et un excellent coéquipier. “, a expliqué l’entraîneur du Thunder après la meilleure performance de «Tortu» à ce jour. “Cela correspond bien à notre système. Il a été très bon dans ces matchs, en passant et en rebondissant”, a ajouté Darius Bazley, coéquipier.

Lors de son premier match, avec 14 minutes sur le court, Deck était timide, bien qu’il ait laissé une passe derrière son dos pour montrer que, malgré cela, il ne manque pas du courage que la compétition exige. Dans le second, plus libéré, il a vécu un balayage difficile, une de ces défaites de l’époque: 95 à 152 contre les Indiana Pacers. Dans le troisième, cependant, l’équipe, caractérisée par sa jeunesse, a réagi; perdre, oui, mais d’une manière très différente (120 à 123 contre Phoenix Suns, l’une des meilleures équipes de la saison). «Nous sommes sortis d’une terrible défaite terrible et l’équipe a montré un caractère unique, je suis calme avec elle», a déclaré Daigneault, satisfait, à l’issue du duel. Encore une fois, avec des mots agréables pour Deck, qu’il considère, en raison de son style, comme une pièce qui rentre dans son puzzle: «Gabi, comme le reste de notre équipe, est capable de profiter des transitions pour marquer des points. En NBA, si vous voulez une efficacité offensive, vous devez rechercher des transitions. Nous savons que les défenses sont très sophistiquées et, pour les briser, nous devons rechercher des transitions. Peut-être pas avec autant de joueurs, bien que le volume aide, mais connaissant l’avantage d’attaquer sans avoir la défense adverse établie. A propos de Gabi, c’est quelque chose dont elle peut profiter. “Comme son temps dans la meilleure ligue du monde.