Deck explose dans son meilleur jeu, mais ne gagne toujours pas

Gabriel Deck ajoute encore et encore, mais le Thunder continue de couler. La progression de l’Argentin est inversement proportionnelle à celle d’une équipe lâche et sans but, concentrée à se positionner de la meilleure façon possible pour le prochain repêchage et à continuer d’accumuler des joueurs de la loterie, dans lequel vous avez garanti des tours pendant une longue (longue) période. Personne ne sait à quoi joue Sam Presti, ce directeur général aux prétentions méritées de grandeur qui, cependant, se concentre trop sur un avenir qui ne devient jamais le présent. Et, malgré des osiers qui invitent à l’optimisme (Shai, Dort …) l’équipe manque d’étoiles et a définitivement souscrit à une reconstruction éternellement reportée qui s’est déroulée par à-coups, d’abord avec des transferts d’étoiles, puis avec une prolongation avec Chris Paul et, enfin, sans rien ni personne pour se qualifier pour les playoffs, avec un coach inconnu (Mark Daigneault) et tout le temps du monde (une expression qui n’existe pas en NBA) pour réfléchir.

Ante Utah y en Oklahoma, Aplastante victoria de los Jazz (66-92 al final del tercer cuarto), todavía sin Donovan Mitchell pero con todos los demás, y liderato de la Liga casi en el bolsillo con los Suns habiendo bajado el pistón en este dernier mois. Mike Conley a joué 16 minutes rares, Clarkson a ajouté 18 points, Bogdanovic 22 et Gobert, 16 avec 18 rebonds. Dans le Thunder, la meilleure nouvelle a été les 18 points et 6 rebonds de Gabriel Deck dans son meilleur match depuis son arrivée en NBA, 19 points pour Svi Mykhailiuk et 18 pour Maledon. les visiteurs et le peu (ou pas) d’envie de gagner de la part de l’équipe de Mark Daigneault.

Le pont est jour et nuit. D’une part, les sentiments à son arrivée dans la meilleure ligue du monde sont très positifs et il affiche un niveau élevé après avoir étonnamment quitté le Real Madrid pour l’autre côté de l’étang. Moyenne d’environ 8 points, plus de 4 rebonds et 2 passes décisives par nuit, travaillant principalement dans le domaine et s’adaptant à un système dont, si tout se passe bien et complètement, le prochain cours fera partie. Bien sûr, le joueur argentin, qui a atteint son meilleur score en NBA (le 5 mai, il a marqué 16 buts pour les Kings et maintenant il en a atteint 18), il ne connaît toujours pas la victoire et peut s’en passer cette saison: pour maintenant, neuf sur neuf. Un fait qui n’arrête pas d’être curieux dans un cours de basket dans lequel n’importe qui peut battre n’importe qui.

Ceux de l’Oklahoma sont dans une situation qui frôle l’ignominie: ils ont 21-50 et tentent, sans dissimulation, d’être l’un des trois pires de la NBA (en regardant le repêchage). Ils ont, nous l’avons déjà dit, neuf défaites d’affilée, mais aussi 23 en 24 matchs (Ils n’ont battu que les Celtics, allez) et 26 dans les 28 derniers. D’un 19-24 qui les a même mis dans la lutte pour le play-in après un début de saison brillant, à l’actuel 21-50. Énorme. Et tout cela à cause de l’envie de continuer à reconstruire une équipe qui, vraiment, ils ont déjà ligoté et qui ne manque que de friture et de temps. Et tout cela, ignorant une maxime avec laquelle Sam Presti tente de se battre de toutes ses forces: que les anneaux se méritent avec des étoiles. Pas avec les tours de repêchage, à moins que ce ne soit Magic Johnson ou Michael Jordan en service. Au moins, ainsi est l’histoire. Et lutter contre cela, vous savez, est compliqué.