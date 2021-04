Deck part en NBA avec une offre vertigineuse: 4 millions jusqu’en juin

Gabriel Deck, et cela a déjà été communiqué au club, ne jouera plus pour le Real Madrid. Pas même le prochain match, le Palau Blaugrana Classic contre Barcelone. L’attaquant argentin, qui a eu 26 ans en février, quitte le club blanc après plus de deux saisons à Madrid. Son départ a été précipité ces derniers jours, mais ce fut un long processus, qui a été mijoté par son désaccord avec le club face à son renouvellement, qui a également été influencé par la pandémie, et par la belle offre qui a finalement mis sur la table Oklahoma City Tonnerre.

Deck, qui a joué à un haut niveau lors des derniers et décisifs matches de la phase régulière de l’Euroligue, a signé en juin 2018 pour trois saisons, et avait l’un des salaires les plus bas de l’effectif: il ne dépassait pas 500.000 euros par an bien que l’entité ait fait un pari initial fort pour lui quand il a payé la clause pour faciliter son départ de San Lorenzo de Almagro.

L’année dernière, Deck avait déjà envisagé l’option NBA, puisqu’il n’était pas parvenu à un accord pour prolonger un contrat que le Real Madrid il se serait renouvelé automatiquement à l’issue de cette saison avec la même clause de résiliation: près de deux millions d’euros. Les deux parties ont négocié, avant la pandémie, le renouvellement. Il y avait un accord initial sur le montant du dossier du joueur mais pas sur la clause de sortie, que le club blanc voulait soulever et Deck a préféré garder tel quel. Puis en été le Le Real Madrid a attaqué l’arrivée d’Alberto Abalde, pour lequel il a payé à Valence 1,5 million d’euros.

Désormais, les adieux s’accéléraient car l’offre d’Oklahoma City Thunder était sur la table et c’était pour ce moment, sans la certitude qu’elle tiendrait toujours après la saison. Et c’était une très bonne proposition: 4 millions de dollars rien que pour cette dernière partie de la saison NBA (Les éliminatoires, dans lesquelles le Thunder ne sera pas, débutent le 22 mai) et une option de trois ans de plus et un autre près de 12 millions par la franchise, qui mettra également un supplément d’environ 630 000 euros pour le paiement de la clause. Autrement dit, Deck terminera la saison régulière (se termine le 16 mai) avec le Thunder, qui aura alors l’option unilatérale de signer un nouveau contrat pour les autres après les campagnes et 11 millions de dollars.

Cela, et la possibilité d’un renouvellement automatique par le Real Madrid après cette campagne, ont fini par convaincre l’Argentin qu’il paierait. en totalité et en numéraire le montant de sa clause de résiliation. Le Thunder avait fait une offre initiale d’environ 2 millions de dollars pour le reste de la saison NBA. Le Real a envisagé de l’égaler, mais cela a été presque doublé plus tard par la dernière et dernière proposition de la franchise américaine, une équipe en reconstruction et avec de nombreux jeunes joueurs (et non américains) dans lesquels Deck n’aura pas (pour l’instant) de grandes aspirations sportives. ., mais oui quelques minutes pour démontrer, c’est son nouvel objectif, qu’il peut gagner une place dans la meilleure ligue du monde tout comme il est devenu un joueur important au Real Madrid.