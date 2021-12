Deck se retrouve également dans la Ligue de développement

Il y a un peu plus d’une semaine, la nouvelle est apparue que Usman Garuba allait jouer avec les Rio Grande Valley Vipers de la G League, l’équipe affiliée des Huston Rockets. Là, il a joué trois matchs dans lesquels il pouvait compter sur des minutes, quelque chose d’inhabituel en ce moment pour lui en NBA. L’ancien madridista est déjà revenu dans la discipline des Rockets, mais l’univers du Real Madrid ne disparaît pas de la Development League.

Maintenant c’est au tour de Gabriel Deck. L’Argentin fait partie de la discipline Oklahoma City Blue, une équipe associée au Thunder. La vérité est que cette nouvelle ne peut surprendre personne, au-delà du fait que ce type de mouvement peut sembler inhabituel en dehors des États-Unis. Là, chaque année et chaque franchise le fait, même si généralement pas avec des joueurs étrangers, signés directement des meilleures équipes en Europe et avec 26 ans. Mais le statut de Deck avec le Thunder n’était pas du tout prometteur.

Cette saison Il n’a joué que 5 matchs avec une moyenne de 4,6 minutes. Le jour où il a le plus joué, ils étaient 9, il y a plus d’un mois. Il a marqué 9 points et pris 3 rebonds au total. Des chiffres médiocres pour un titulaire de l’équipe argentine qui était l’un des hommes les plus importants de Madrid lors de son départ pour la NBA en avril dernier. Son contrat, qu’il a signé pour quatre saisons (trois et le reste du passé) n’est garanti aucune des deux années. Et, sans aller plus loin, cette saison, le Thunder peut le défaire le 10 janvier.

Vendredi, il pourra faire ses débuts avec les Blues lors d’un match contre la G League Ignite. On verra combien de temps Deck restera en Development League, où il retrouvera sûrement des sensations en fonction des minutes. Mais la vraie question est de savoir si ces minutes l’aideront à revenir dans la première équipe, à gagner une place dans la rotation et à rester dans la NBA au-delà du 10 janvier.