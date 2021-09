Deck sécurise sa place dans la NBA… pour l’instant

Après un été de rumeurs, des nouvelles qui le remettent en Europe et des doutes sur sa future NBA après son étrange arrivée dans l’Oklahoma City Thunder en milieu de saison dernière, la situation de Gabriel Deck se précise. La puissance en avant se poursuivra, à l’exception d’un revers inattendu en ce moment, dans la NBA et le Thunder. C’est sa destination sportive pour la nouvelle saison imminente et, si tout va bien, les prochaines. Bien que ce ne soit pas garanti.

L’équipe de communication argentine a confirmé que Je m’étais envolé pour Oklahoma City pour commencer à m’entraîner pour le camp d’entraînement, la pré-saison officielle de l’équipe. Deck a quitté le Real Madrid d’une manière surprenante (par moments) le 8 avril et joué dix matchs dans la dernière ligne droite de la saison (annus horribilis en pleine reconstruction : 22-50) du Thunder (il a en moyenne 8,4 points et 4 rebonds en 21,2 minutes sur le court).

Mais votre contrat, dont les conditions et garanties n’étaient pas bien connues, extrémités gauches non liées: signé pour plus de 3 millions de dollars par an et quatre saisons, la fin du passé et trois autres, mais sans garanties annuelles. Cela a laissé la porte ouverte à la spéculation que, dans une équipe avec des fluctuations de fabrication constantes en raison d’être en pleine reconstruction avec un nouveau jeune noyau toujours en formation, il a été supposé que leur aventure NBA se serait terminée sans avoir à peine commencé.

Mais non: Le contrat de Deck a été (le 1er septembre) partiellement garanti, qui assure de débuter la saison en NBA. Sa nouvelle date à l’horizon est le 10 janvier, date à laquelle son contrat devra être garanti pour le reste de cette saison., dans lequel un total de 3,6 millions serait facturé. Pour les deux suivants, il en compte 3,4 signés pour chacun, mais ils ne seront garantis que le 20 septembre 2022 (pour 2022-23) et 2023 (pour 2023-24). Les Thunder atteignent à peine 80 millions de dollars de salaire garanti pour cette saison, ils peuvent donc facilement affronter Deck’s pour voir si le joueur (26 ans) peut définitivement faire un trou dans la rotation de l’entraîneur Mike Daigneault, qui affronte sa deuxième année. au bureau.