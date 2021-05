Deck, Shai, Dort … et Draft: l’avenir du Thunder

Le nom Luguentz Dort sera familier à presque tout le monde. Même les non-initiés de la NBA. À tout le moins, ceux qui habitent l’univers Twitter, qui n’est pas toujours aussi représentatif qu’on le croit. Le nom du joueur de Thunder, ainsi que le surnom de “ bison ”, sont devenus viraux il y a plusieurs semaines sur le réseau social très fréquenté. L’hypocentre était situé en Espagne et l’épicentre, à Oklahoma City même, lorsque Luguentz lui-même a fait écho à la phrase largement partagée: Dort. Bison Dort. La construction ne pouvait pas être plus appropriée. Le bison, ce bovidé sauvage semblable au taureau que personne ne voudrait croiser, est aussi intimidant que Luguentz sur la piste, où il s’impose comme l’un des grands défenseurs de la compétition. À l’extérieur, il façonne la mascotte de la franchise, élément indispensable de toute culture sportive; âme qui, à ce jour, incarne également Dort.

De la main de Sam Presti, leur directeur général, les Thunder se cherchent, à tous points de vue. En ce moment, c’est une équipe sans aspirations proches, sans grands noms et, par conséquent, avec un vide d’identité qui espère être progressivement repris. 34 choix de repêchage, l’un après l’autre, et d’ici 2027, révéleront les noms. Ils ont été rejoints par Gabriel Deck, qui convainc: “Cela me surprend à quel point c’est risqué. Il est très difficile de venir s’intégrer dans une équipe que vous ne connaissez pas. Il est très agressif à jouer, si vous le voyez sur le terrain, vous pensez qu’il a joué avec nous tous. Il m’a beaucoup impressionné au sein de l’équipe », déclare son entraîneur, Mark Daigneault. Si rien ne va pas, tout porte à croire qu’il prolongera son contrat jusqu’à ces trois années qui, à ce jour, ne sont pas garanties. Une partie de toiUne révolution sans précédent: point final, ardoise propre, feuille blanche, etc. De multiples dénominations pour un mouvement traditionnel dans l’histoire de la concurrence américaine, mais jamais poussé à de telles limites. 17 tours de premier choix et 17 autres de deuxième qui constituent un phénomène presque unique: la franchise Schrödinger. Son potentiel est là, mais ce n’est pas en même temps. Un tout ou rien à un futur qui, en cours de route, trouve des certitudes. Bienvenue à eux.

Patchwork de présent

Shai Gilgeous-Alexander, à 22 ans, est la principale. Une pierre angulaire autour de laquelle un projet ambitieux peut être construit. À sa troisième saison en NBA, il a été appelé à marcher, presque par obligation. Avec les départs de Steven Adams, Danilo Gallinari, Chris Paul ou Dennis Schröder, de nombreux projecteurs sont devenus orphelins par les étoiles à la lumière. Shai, jusqu’à ce que la fasciite plantaire le permette, a brillé en tant que tel: 23,7 points par match, 4,7 rebonds et 5,9 passes décisives comme le signe d’une évolution attendue et nécessaire. Quelque chose de reconnaissable pour une équipe sans visage et une dose d’arguments à croire. Niveau All-Star, soirées de joueurs en franchise établies et signes d’autosuffisance atypique: jusqu’à la blessure, il était le joueur de la ligue qui a généré le plus de points à lui seul. Mais il n’a pas été aussi seul que prévu. Darius Bazley, à sa deuxième saison, est passé d’un peu plus de cinq points en moyenne à plus de douze, améliorant également les passes et les rebonds; Oui Pokusevski, après avoir été sélectionné à la 17e position du repêchage et une période fructueuse en G League, a eu un grand impact, à la fois en raison de la façon dont il a affecté l’équipe. (même en supposant des modifications visibles dans le système) ainsi que son jeu saisissant, le résultat d’un corps extrêmement mince et avec les caractéristiques de ce que l’on appelle en NBA une licorne.

Des pièces qui peuvent s’installer dans cet avenir incertain. Parmi eux, celui de Lu Dort, qui, malgré une saison remarquablement constante, a encore grandi en l’absence de Shai, émergeant en tant que leader par intérim. Il a déjà montré des signes de son potentiel lors de la saison dernière, sa première, lorsque, après avoir perdu des positions de repêchage, il a eu un impact, d’abord, dans la ligue de développement puis en NBA. Avec l’équipe affiliée de Blue, Oklahoma, il a récolté en moyenne 19,5 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes décisives; avec les majors, 6,8 points qui ont explosé en séries éliminatoires, avec 30 points au septième match contre les Houston Rockets, où James Harden s’est également démarqué pour sa défense. Il est devenu le troisième joueur de moins de 21 ans, après Kobe Bryant et LeBron James, à marquer au moins 25 points lors d’un septième match éliminatoire. Rampe sur le chemin.

En avril, après une absence de sept matchs, il avait en moyenne 24,4 points et 5,3 rebonds, avec des expositions allant jusqu’à 42 points qui n’ont cependant pas pu éviter une séquence interminable de défaites. Sauf surprise, la tendance générale jusqu’à ce que le peu qui reste de la saison se termine. Comme sa croissance, si les absences le permettent. Avant son apparition omniprésente sur Twitter en raison de jeux de mots, Dort avait déjà timidement plongé dans les eaux de freaks viraux. Une défense à LeBron, dans laquelle il utilisa sa main pour obstruer la vision de la star des Lakers, commença à circuler à grande vitesse. Des choses de bison. Dort est une force de la nature. Après Theo Maledon, un autre des jeunes paris de la franchise qui laisse des étincelles, il est le joueur de l’équipe avec le plus de braquages, ainsi que le quatrième joueur avec la responsabilité la plus défensive. Des statistiques remarquables, mais qui ne rendent pas justice à sa réelle incidence défensive, considérée parmi les plus importantes de la ligue (certaines voix le mentionnent parmi les All Defensive), bien que ternies par le bilan de l’équipe. Dort, bison Dort, ce n’est pas qu’une blague.