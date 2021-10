Declan Rice est une cible à long terme de Manchester United, mais talkSPORT a été informé que le club ne serait pas un bon endroit pour son développement.

La star de West Ham a été liée à des déménagements à United et à Chelsea lors des dernières fenêtres de transfert.

.

Rice n’a que 22 ans mais est déjà un véritable leader dans l’est de Londres

Les Hammers ont résisté à la vente et cela a porté leurs fruits puisqu’ils ont terminé sixième la saison dernière et sont déjà quatrièmes cette campagne.

Rice est devenue de plus en plus forte aux Hammers et David Moyes a déclaré que les meilleurs clubs avaient raté une « bonne affaire » car il était disponible pour 100 millions de livres sterling cet été.

Cela ne semble être qu’une question de temps avant qu’il ne quitte West Ham, mais Old Trafford n’est pas cet endroit en ce moment.

Le club semble reculer sous Ole Gunnar Solskjaer, qui s’est retrouvé sous une pression immense et ne serait pas le bon environnement pour lui.

GETTY

Solskjaer a l’air d’être sur une glace mince après le pire résultat de sa carrière de manager

.

Rice est capitaine de West Ham cette saison

« Un jeune joueur doit aller travailler avec Pep Guardiola, doit aller travailler avec Jurgen Klopp ou doit aller travailler avec Thomas Tuchel », a déclaré le journaliste Martin Samuel à talkSPORT.

« Il y a un certain nombre de managers où vous pouvez dire » oui, je peux voir que jouer en Ligue des champions sous ces entraîneurs « .

« Mais spécifiquement à Manchester United, vous avez beaucoup de gars qui ont joué pour Manchester United qui ont mené une campagne de recrutement en leur nom à chaque fois qu’ils passent à la télévision.

« Eh bien, le club pour lequel vous recrutez ne justifie pas réellement ces noms.

« Je peux voir ce que Declan Rice pourrait faire pour Manchester United, je ne peux pas voir ce que Manchester United peut faire pour Declan Rice, à part le rendre un peu plus riche. »

United a réuni une équipe impressionnante de joueurs de renom mélangés à de jeunes talents issus de l’académie du club.

.

Rice est devenue une habituée de l’équipe d’Angleterre

.

Rice adore ça à West Ham, alors cela lui serait-il avantageux de déménager dans un Man United en difficulté?

Mais les choses ne vont pas bien et leurs problèmes ont été aggravés par une défaite 5-0 contre Liverpool ce week-end.

Samuel a dit : « Vous ne comprenez pas la direction. Il n’y a pas un seul joueur à Manchester United qui semble progresser en ce moment.

« Les jeunes joueurs ne semblent pas être plus avancés que lorsque nous les avons vus pour la première fois en tant que jeunes joueurs et que nous pensions qu’ils pourraient être bons.

« Des gars comme Pogba et Bruno Fernandes – Pogba a l’air d’un joueur différent pour la France, avait l’air d’un joueur différent pour la Juventus. »

Il a ajouté: « C’est une très bonne équipe de footballeurs et devrait faire mieux, mais cela dit, cela ne peut être une surprise pour quiconque écoute cette émission que Manchester United est sous-entraîné.

« Nous le disons ici depuis très, très longtemps. Depuis la saison dernière. Ils n’ont pas l’air d’être dirigés.

« Le même groupe de joueurs avec Guardiola, Klopp ou Tuchel… Thomas Tuchel est allé à Chelsea et a pris cependant de nombreuses séances d’entraînement, pas de matches, et ils ont mieux défendu. Lors de leur premier match contre les Wolves, ils avaient l’air mieux défensivement.

« Je ne sais pas ce qui se passe. »