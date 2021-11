Declan Rice a été lié à Manchester United et Chelsea, mais il rappelle à Joe Cole la légende de Liverpool Steven Gerrard et dit que le ciel est la limite pour le milieu de terrain anglais de premier choix de West Ham.

Joe Cole a rejoint les experts pour faire l’éloge de Declan Rice après ses performances impressionnantes pour West Ham cette saison, affirmant que le milieu de terrain lui rappelle la légende de Liverpool Steven Gerrard.

Rice connaît une campagne phénoménale en Premier League, les hommes de David Moyes occupant la troisième place après 11 matchs.

Rice a été qualifié de meilleur de la Premier League après ses performances impérieuses pour West Ham

Il a sans doute été le meilleur joueur du club et, après sa victoire 3-2 sur Liverpool avant la pause internationale, a montré qu’il était capable de le mélanger avec les meilleurs.

L’ancien entraîneur anglais Glenn Hoddle a qualifié Rice de « meilleur joueur de Premier League », et Cole n’est pas en désaccord, ajoutant que le joueur de 22 ans lui rappelle son ancien coéquipier de Liverpool et des Trois Lions.

« Si Glenn disait [Rice is the best player in the league], alors c’est vrai », a déclaré Cole à talkSPORT. « Il est le Dieu.

Rice espère pouvoir réaliser ce que Gerrard a fait au cours de sa carrière

Gerrard est de retour en Premier League en tant que manager, après avoir pris le poste à Aston Villa

« J’ai vu Declan se développer au fil des ans. Il est un peu comme – et je ne veux pas lui mettre ce genre de pression – mais il ressemble un peu à la façon dont Stevie G s’est développé à Liverpool, où il n’arrêtait pas d’ajouter des choses à son jeu et d’ajouter des choses, et d’ajouter des choses .

« Declan a ajouté des buts à son jeu maintenant avec une rupture du milieu de terrain avec cette puissance, et il atteint la cible et marque des buts.

« Le ciel est la limite pour le garçon – c’est vraiment un joueur de haut niveau. »

Cela vient après les éloges de l’ancien capitaine de Chelsea, John Terry, qui s’est joint à d’autres pour saluer l’homme anglais comme l’un des meilleurs au monde.

S’adressant à Twitter, l’ancien international anglais a déclaré : » Declan Rice est le meilleur à son poste dans le football mondial. Quel joueur. »

Rice était liée à des déménagements à Chelsea et à Manchester United cet été, mais les clubs ont été perturbés par la valorisation de 100 millions de livres sterling du club.

Moyes and Co. pourrait probablement exiger encore plus que cela maintenant, après le brillant début de saison du milieu de terrain.