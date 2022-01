Declan Rice a été salué comme « admirable » et « incomparable » alors qu’il atteint 150 matchs de Premier League pour West Ham, mais l’hôte de talkSPORT offre les quatre premiers avertissements

Declan Rice a reçu de nombreux éloges pour sa 150e apparition en Premier League pour West Ham, mais son club a été averti que son homme vedette pourrait partir cet été.

Le joueur de 22 ans est devenu le plus jeune joueur à atteindre le cap des 150 matchs pour West Ham lors d’une victoire 3-2 sur Crystal Palace, réalisant une belle démonstration en aidant un but merveilleux de Manuel Lanzini.

Le riz faisait partie intégrante alors que West Ham remportait une grande victoire

Rice a aidé une beauté Lanzini

150 apparitions en Premier League ! Fier jalon à franchir. Plus important encore, un énorme 3 points😁⚒️ – Declan Rice (@_DeclanRice) 1er janvier 2022

Un habitué de l’Angleterre qui a disputé les sept matchs lors de la course des Trois Lions à la finale de l’Euro 2020, Rice est sur le radar de bon nombre des meilleurs clubs de la ligue.

Les liens étroits avec Chelsea et Manchester United se sont intensifiés au cours de l’été avec des frais pouvant atteindre 100 millions de livres sterling évoqués par le manager David Moyes, mais Rice est restée sur place.

Le milieu de terrain polyvalent a fait partie intégrante du bon début de saison des Hammers, remplaçant même le brassard de capitaine alors que Mark Noble est devenu un remplaçant partiel.

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, a fait l’éloge du milieu de terrain, qui est resté fidèle à son travail sur le terrain même si les spéculations sur les transferts ont augmenté.

Rice a gardé la tête baissée malgré le cercle de United et Chelsea

Il a déclaré : « Declan Rice a joué chaque match comme si c’était son premier et je pense que c’est admirable pour quelqu’un d’aussi jeune de vouloir être aussi bon que possible et les fans de West Ham vous diront que Declan dirige cette équipe.

« Je pense que c’est une grande différence, nous savons toujours que les joueurs peuvent avoir la tête tournée, ils peuvent être absents et les agents s’impliquer – ça n’a jamais été ça avec Declan.

« Tout tourne autour de ses performances, il a été sur les dernières pages pour ses performances, pas sur les premières pages avec des problèmes en dehors du terrain ou » Je veux partir « , ça n’a jamais été ça avec Declan et je pense que c’est vraiment rafraîchissant. «

Moyes a été interrogé sur l’avenir du milieu de terrain avant la victoire contre Palace, mais sa réponse était calme et confiante.

Moyes continue de faire l’éloge de son n°41

« Declan a un long contrat ici, un contrat de longue durée », a déclaré Moyes. « Donc, de ce point de vue, nous n’avons pas une grande panique.

« Nous garderons Declan aussi longtemps que possible, nous n’avons pas l’intention de le vendre. Si jamais nous devions le faire, j’ai déjà dit à maintes reprises ce que ce serait : un tir sur la lune.

L’accord actuel de Rice au London Stadium expire en 2024, offrant à West Ham de nombreuses assurances.

Cependant, l’animatrice de talkSPORT, Gabby Agbonlahor, n’est pas sûre que Moyes devrait être aussi confiant, une décision cet été étant le résultat le plus probable.

Rice est sous contrat jusqu’en 2024 et un prix de 100 millions de livres sterling a tenu les clubs à distance

Cependant, l’habitué anglais voudra jouer dans les meilleures compétitions

Agbonlahor a expliqué : « Si je suis Declan Rice, je vois mes coéquipiers anglais jouer des finales de Ligue des champions, jouer des matchs de Ligue des champions au plus haut niveau, c’est exactement ce qu’il veut faire.

« Si West Ham ne peut pas lui offrir ce football, ce sera une question de temps.

« Des gens comme Kalvin Phillips et Declan Rice sont des débutants pour l’Angleterre, ils voudront jouer dans les meilleures compétitions.

Rice a joué pour Chelsea quand il était enfant, et le club veut le ramener

Moyes est cependant ravi d’avoir l’international anglais dans les parages

« Je ne vois pas Declan Rice signer un nouvel accord et j’ai l’impression que je pense qu’en été, ils devront le vendre à moins d’obtenir le top quatre. »

Moyes, cependant, continue de faire la promotion de son milieu de terrain vedette, affirmant qu’il n’y a vraiment personne de comparable qui joue actuellement au match.

« Il n’y a pas beaucoup mieux », a déclaré Moyes. «Je pense que si vous faites tomber Declan, vous pourriez dire d’accord, je veux que vous deveniez encore meilleur dans votre décès.

« Donc, vous pouvez regarder Frenkie De Jong ou vous pouvez regarder Jorginho. Vous pourriez regarder des gens qui sont des joueurs de football vraiment, vraiment bien rangés.

« Mais si vous regardez de l’autre côté du jeu, Declan est aussi bon que n’importe qui que je connais pour récupérer le ballon, sa vitesse sur le terrain.

« Je ne peux pas vraiment penser à beaucoup d’autres joueurs de milieu de terrain comme Declan dans ce moule vraiment. »

