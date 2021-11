Declan Rice a regardé Chelsea et Manchester United gagner avant de ravir Twitter en chantant une version incroyable de «Ice Ice Baby» sur Sing Your Dialect

Twitter est un endroit étrange dans le meilleur des cas, mais il ne sera sûrement jamais obtenir plus dingue que les goûts de Fabrice Romano, Nigel Farage et Mark Goldbridge écoutant Declan Rice chanter Vanilla Ice.

Oui, c’est réellement arrivé, et c’est grâce à Sing Your Dialect, qui a réuni tout le monde pour une chanson.

La performance de Rice sur #SingYourDialect n’était pas tout à fait à la hauteur de ses performances en Premier League cette saison

Créé par l’utilisateur de Twitter @ jacobbmc2 sur la fonctionnalité « Espaces » de la plate-forme, il s’agit essentiellement de la version du karaoké des médias sociaux – et tout le monde s’implique.

Le rappeur Lethal Bizzle a chanté « Wonderwall », YouTuber Chunkz a donné sa version de « Black and Gold », tandis que la personnalité de la télévision Big Zuu a changé « Gotta Get Through This » de Daniel Bedingfield en « Gotta Get Zuu this ».

Mais la star de l’émission mardi soir était le milieu de terrain de l’Angleterre et de West Ham, Rice, qui a également remixé un classique.

Il a incorporé son propre nom dans « Ice Ice Baby » de Vanilla Ice – il fallait le faire.

Il a dit : « Je bourdonne pour ça, laissez-moi vous le dire. J’ai écouté et je suis absolument bourdonnant.

Et après avoir vu Manchester United jouer son premier match sans Ole Gunnar Solskjaer et Chelsea battre la Juventus 4-0 dans une victoire époustouflante, Rice a admis qu’il ne pouvait pas tout à fait se concentrer sur le football parce qu’il avait d’autres choses en tête.

Rice était trop occupé à réchauffer sa voix pour se concentrer sur la Ligue des champions

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait, l’international anglais a déclaré : « Je suis juste allé à l’entraînement aujourd’hui, puis je suis revenu à me détendre.

« J’ai regardé un peu la Ligue des champions, puis j’ai attendu 22h pour que tu recommences le show !

Il a ensuite entonné la chanson en chantant ‘Rice Rice Baby’, avant d’ajouter : « C’est l’un de mes préférés, si j’étais appelé à chanter, je le ferais probablement à l’avenir.

«Je bourdonne. Twitter ne s’est pas arrêté et je suis content d’avoir pu venir et de rire un peu avec vous.

Rice a été invité par Jacob à impliquer certains de ses coéquipiers de West Ham, et Issa Diop remixant le « MMMBop » de Hanson est sûrement quelque chose que tout le monde veut voir.

Personne ne le dit à Roy Keane…

