Declan Rice accepte le transfert face aux spéculations de Man Utd et Chelsea .

Declan Rice de West Ham a été convoité par Manchester United et Chelsea cet été (Photo: .)

Declan Rice devrait rester à West Ham, le refus du club de l’est de Londres de bouger de son évaluation de 90 millions de livres sterling bloquant un passage potentiel à l’un des quatre meilleurs clubs.

Le joueur de 22 ans a renforcé sa réputation déjà naissante avec une série de performances impressionnantes au cœur du milieu de terrain anglais lors de sa course à la finale des championnats d’Europe de cet été.

Rice est depuis longtemps sur le radar de Chelsea et représentait l’une des principales cibles de Frank Lampard, mais la chef des transferts des Blues, Marina Granovskaia, n’aurait pas été convaincue que le milieu de terrain polyvalent représentait un bon rapport qualité-prix.

Declan Rice a joué un rôle influent dans la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Thomas Tuchel aurait toutefois ravivé l’intérêt des détenteurs de la Ligue des champions pour Rice, tandis que Manchester United, qui cherche à signer un nouveau milieu de terrain à la lumière de l’incertitude entourant Paul Pogba, est également des admirateurs de longue date.

Selon le Daily Mail, cependant, Rice est heureuse de passer encore 12 mois dans l’est de Londres, date à laquelle Manchester City pourrait intensifier son intérêt étant donné que Fernandinho partira presque certainement après neuf années remplies de trophées à l’Etihad.

Rice est revenue à l’action après une pause prolongée lors de la victoire 2-0 des Hammers sur l’Atalanta au stade de Londres samedi, et en l’absence de Mark Noble, l’équipe du capitaine David Moyes sera probablement lors de son match d’ouverture en Premier League contre Newcastle le week-end prochain.

Alors que United et Chelsea auraient tous deux sauté sur l’occasion de signer Rice, les deux cherchent à se renforcer dans d’autres domaines en priorité.

Ole Gunnar Solskjaer a dépensé plus de 130 millions de livres sterling pour les achats combinés de Jadon Sancho et Raphael Varane, et le Norvégien n’a pas exclu la possibilité de nouvelles arrivées.

Chelsea devrait investir près de 100 millions de livres sterling dans Romelu Lukaku et ramener l’attaquant de l’Inter à Stamford Bridge, tandis qu’ils poursuivent également une démarche pour le défenseur international français de Séville Jules Kounde.



PLUS : “Je suis un énorme fan” – Graeme Souness fait l’éloge de la nouvelle recrue de Chelsea Romelu Lukaku



PLUS : Jack Wilshere exhorte Arsenal à signer l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham et révèle le meilleur joueur avec lequel il a joué

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();