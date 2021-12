Declan Rice affronte Mason Mount alors que Romelu Lukaku fait la queue pour revenir pour les dirigeants blessés de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et comment suivre

Le leader de la Premier League, Chelsea, fait face à un test difficile pour maintenir son avance en tête du classement lorsqu’il se rendra ce week-end chez son rival West Ham.

Les Blues se sont battus pour une victoire 2-1 sur Watford mercredi lors d’un match, Thomas Tuchel a admis que son équipe avait eu de la « chance » de partir avec trois points.

Les copains anglais Declan Rice et Mason Mount s’affronteront dans un derby de Londres ce week-end

Chelsea était loin d’être comme d’habitude, peut-être en raison de l’absence d’un grand nombre de joueurs clés, mais reste à un point de Manchester City, deuxième.

West Ham a quant à lui faibli ces dernières semaines après un début de saison impressionnant, perdant deux et faisant match nul lors de leurs trois derniers matchs.

West Ham v Chelsea: commentaire en direct

Cet affrontement de Premier League aura lieu le samedi 4 décembre au London Stadium avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 12h30.

La couverture commencera à partir de 11h avec Reshmin Chowdhury sur les devoirs de présentation.

Les commentaires viendront ensuite de Joe Shennan et de l’ancien attaquant anglais Dean Ashton.

.

Ziyech a marqué le vainqueur alors que Chelsea battait Watford West Ham contre Chelsea: nouvelles de l’équipe

Les hôtes espèrent accueillir à nouveau Aaron Cresswell après que le défenseur ait raté le match nul 1-1 contre Brighton.

Mais le patron des Irons, David Moyes, a par ailleurs un bon bilan de santé à choisir.

L’équipe à l’extérieur a quant à elle vu Trevoh Chalobah s’ajouter à sa liste de blessures croissante lors de la victoire 2-1 contre Watford.

Tuchel a déclaré : « Ce qui me préoccupe le plus, c’est la blessure de Trevoh Chalobah. Nous avons eu beaucoup de succès aujourd’hui.

« Le médecin était sur le terrain, 20 fois plus que ça, pour soigner les joueurs. C’est une grosse perte avec Trevoh.

« Nous avons déjà des joueurs clés blessés, donc je m’inquiète à ce sujet car le prochain match est samedi à 12h30. »

Chelsea remettra un test de condition physique tardif à Reece James après que la star anglaise a raté le voyage à Vicarage Road, mais Romelu Lukaku est sur le point de commencer.

Ben Chilwell, N’Golo Kante et Mateo Kovacic seront tous absents.

.

Lukaku n’a pas encore commencé pour Chelsea depuis son retour de blessure West Ham v Chelsea: Faits du match West Ham a remporté trois de ses six derniers matchs à domicile en Premier League contre Chelsea (D1 L2), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 14 matchs précédents contre eux dans la compétition (D3 L8). Chelsea a fait le doublé en championnat contre West Ham la saison dernière. Ils ont remporté trois victoires consécutives contre eux en Premier League entre mars 2010 et avril 2011. West Ham a perdu deux de ses quatre derniers derbys de Premier League à Londres (W1 D1), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 10 précédents matchs de ce type ( W4 D4). Cependant, ils ont remporté leur dernier match de derby dans la compétition contre les Spurs, remportant pour la dernière fois des rencontres consécutives avec des clubs londoniens en janvier 2019 (une série de trois). Chelsea a remporté ses sept derniers derbys londoniens à l’extérieur, un record de tous les temps dans le top. quatre niveaux de football anglais. Les Bleus ont gardé six cages inviolées lors de cette manche, leur seul but encaissé ayant été concédé via Christian Benteke en avril. de 2020 (D3 L1). Chelsea a apporté 50 changements à son onze de départ en Premier League cette saison, le plus par côté après 14 matches d’une saison depuis Man Utd en 2009-10 (également 14 matchs); la seule équipe à en faire 50 plus tôt dans une saison était à nouveau Man Utd, en 2001-02 (12e match). Avec cinq buts et cinq passes décisives, Michail Antonio a été impliqué dans 10 buts lors de ses 10 dernières apparitions en Premier League à Londres. Antonio est le seul joueur de West Ham dans l’histoire de la Premier League à enregistrer des doubles chiffres pour les buts (11) et les passes décisives (10) dans les matchs de derby de Londres. L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a remporté huit de ses neuf matches de derby de Premier League à Londres (L1), avec les Blues marquant 17 et n’encaissant que deux fois dans ces matchs. Dans l’histoire de l’élite anglaise, l’Allemand a le meilleur taux de victoires dans de tels matchs parmi les managers pour en prendre en charge plus d’un (89%). Contre aucune équipe, Romelu Lukaku de Chelsea n’a marqué plus de buts en Premier League que contre West Ham ( 9). Il pourrait devenir le septième joueur à marquer deux chiffres contre les Hammers en Premier League, qui seraient les joueurs les plus opposés à marquer 10+ contre une équipe dans la compétition. Le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek a marqué son 15e Premier League la dernière fois contre Brighton et Hove Albion, avec seulement Michail Antonio marquant plus pour les Hammers (25) depuis les débuts de Soucek en février 2020. Seuls trois joueurs tchèques ont jamais marqué plus de buts dans l’histoire de la Premier League : Patrik Berger (38), Milan Baros (28) et Tomas Rosicky (19).