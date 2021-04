Tony Cascarino a comparé l’impact de Declan Rice à West Ham à celui de Fabinho et N’Golo Kante alors que le milieu de terrain était secoué par une blessure.

Le joueur de 22 ans est rentré de service en Angleterre avec un genou enflé dans une attelle qui, selon talkSPORT, l’exclura pendant au moins quatre semaines.

Declan Rice a été blessé au genou en service international, ce qui le gardera à l’extérieur pendant quatre semaines

N’ayant pas manqué un match depuis le dernier match de la saison 2018/19, l’omission de Rice de l’équipe de David Moyes portera un coup dur à leurs espoirs d’une arrivée improbable en Ligue des champions.

Cela laissera également le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, en sueur avant le championnat d’Europe retardé, à partir de juin.

Aux côtés de Tomas Soucek, Rice a formé l’un des meilleurs partenariats de milieu de terrain de la division car son acier et sa soie se combinent parfaitement avec l’international tchèque, buteur.

Le milieu de terrain de Chelsea Kante et le policier de Liverpool Fabinho sont deux des meilleurs milieux de terrain de la Premier League et fournissent le point d’appui à partir duquel leurs équipes peuvent attaquer.

Pourtant, Cascarino soutient que Rice est tout aussi importante pour West Ham dans le même rôle et mérite d’être considérée dans la même catégorie.

Fabinho et N’Golo Kante sont deux des meilleurs milieux de terrain de la Premier League

Il a déclaré à talkSPORT: «Quand vous regardez, par exemple, Liverpool, et vous aviez Fabinho qui jouerait ce rôle pour Liverpool et le ferait très bien – asseyez-vous et laissez les autres aller de l’avant.

«Je mettrais N’Golo Kante dans cette fourchette, c’est ce que Declan Rice fait pour West Ham.

«Il s’assoit, il choisit des choses, il peut voir des choses, les joueurs lui font confiance autour de lui et il fait les A, B, C du football – les choses simplistes qui affectent une équipe – très bien.

«Il garde le ballon, donc c’est un coup dur; c’est ce N’Golo Kante, c’est ce rôle de Fabinho qu’il fait brillamment bien.

«Les lignes fines, les petites marges font des différences énormes.»

Rice s’emmêle avec le milieu de terrain de Liverpool à Anfield

Soucek et Rice ont connu de merveilleuses pauses internationales, le milieu de terrain tchèque marquant un hattrick pour son pays et Rice remportant deux prix de l’homme du match avant sa blessure.

Il est entendu qu’il a subi un coup au genou lors du match contre la Pologne, mais a pu continuer à jouer, bien qu’il ait joué toutes les minutes pour les Three Lions au cours des trois matches.

L’ancien attaquant de Chelsea et d’Aston Villa, Cascarino, pense que non seulement l’absence du milieu de terrain gênera les Hammers dans les moments défensifs; cela obligera également son partenaire à s’asseoir plus profondément.

Il a ajouté: «Je regarde et pense que cette relation avec Soucek au milieu du milieu de terrain, lui permettant de courir, me rappelle Paul McGrath et ce qu’il a fait pour Roy Keane et Andy Townsend.

Rice et Tomas Soucek continuent d’être l’un des partenariats de milieu de terrain les plus formidables

«Il s’asseyait parfois dans cette position de milieu de terrain et il n’y a rien de mieux pour avoir quelqu’un comme milieu de terrain offensif comme Soucek et avancer et savoir que vous avez une protection derrière vous.

«Ton pote va s’occuper de toi et te laisser partir, c’est donc un coup dur. Il est le meilleur joueur de West Ham.