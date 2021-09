Declan Rice envoie un message de quatre mots à Lingard après les actions de samedi

Photo de John Sibley – Piscine/.

Le milieu de terrain de West Ham United, Declan Rice, a déclaré à Jesse Lingard ” tellement heureux pour vous ” sur Instagram après la victoire 4-1 de Manchester United contre Newcastle samedi après-midi.

L’ancien joueur prêté de West Ham est sorti du banc pour rejoindre la fête de Cristiano Ronaldo et faire ce qu’il a fait de mieux au stade de Londres – mettre le ballon au fond des filets.

Les fans de West Ham seront sans aucun doute d’accord avec Rice car c’est son travail acharné dans leur club qui l’a aidé à se trouver dans cette situation maintenant.

C’est le message que Lingard a posté sur son Instagram après la victoire de Man United contre Newcastle, Rice publiant dans la section commentaires “tellement heureux pour vous”.

À cette époque la saison dernière, la carrière de Lingard à Old Trafford semblait bel et bien à l’abandon.

Mais cette période de prêt de six mois, jouant aux côtés de Rice et travaillant sous la direction de David Moyes, a une fois de plus fait ressortir ses talents de but énergiques.

Bien sûr, cela aurait pu être très différent pour Lingard s’il avait choisi de retourner à West Ham de manière permanente.

Mais, étant donné qu’il s’est apparemment vu offrir du temps de jeu régulier, ce rêve des fidèles de Hammers a pris fin.

Et tandis que Lingard ne le déchirera peut-être plus pour ceux de Claret et Blue, au moins il gagne maintenant ces minutes à Old Trafford.

Si cela diminue, il ne fait aucun doute que les membres du conseil d’administration de l’est de Londres viendront frapper à nouveau pour ses talents.

