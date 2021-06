Declan Rice envoie un message ferme aux critiques après que l’Angleterre ait battu l’Allemagne

Declan Rice impressionné alors que l’Angleterre bat l’Allemagne à Wembley (Photo: .)

Declan Rice a déclaré que l’équipe d’Angleterre était bien consciente de ses sceptiques avant les huitièmes de finale de l’Euro 2020 et est ravie de prouver que les gens ont tort après avoir battu l’Allemagne 2-0 lors des huitièmes de finale.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont donné à l’Angleterre une victoire mémorable sur leurs anciens rivaux et les ont conduits en quarts de finale de la compétition.

L’équipe de Gareth Southgate n’a pas encore concédé de but dans le tournoi, en remportant trois et en faisant match nul sur l’un des matchs auxquels ils ont joué, mais après quelques performances difficiles en phase de groupes – en particulier un match nul 0-0 avec l’Écosse – Rice dit qu’il était bien conscient de certains critiques lancées à l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après avoir battu l’Allemagne, c’est ce qui est immédiatement venu à l’esprit de la star de West Ham et il est ravi que lui et ses coéquipiers aient fait taire certains sceptiques,

“C’est incroyable”, a déclaré Rice à la BBC. «Beaucoup de gens, si vous regardez les matchs de la phase de groupes, nous avaient radiés, se plaignaient des performances, ne marquaient pas assez de buts, vous lisez beaucoup de choses.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



“Mais en tant que joueurs, vous mettez cela au fond de votre esprit et voulez prouver que les gens ont tort et je pense qu’aujourd’hui devant une salle comble, tout le monde avait ce feu dans le ventre pour y aller et, pour commencer, pour assommer l’Allemagne du tournoi et deux, pour que nous puissions passer au tour suivant.

C’est de l’histoire. Lors de la conférence de presse de cette semaine, tous les joueurs ont été interrogés sur les matchs précédents contre l’Allemagne et aujourd’hui, nous avons créé notre propre morceau d’histoire.’



Raheem Sterling a ouvert le score pour l’Angleterre à Wembley (Photo: EPA)

L’ancien homme de West Ham, Rio Ferdinand, a fait l’éloge de Rice après le match, saluant la maturité et le caractère du joueur de 22 ans, en particulier après avoir reçu un carton jaune précoce qui a rendu sa position au milieu de terrain défensive difficile.

“Il est fait de la bonne matière, il a avant tout du caractère”, a déclaré Ferdinand. « Évidemment, il a des qualités de footballeur, un footballeur de haut niveau.

« Quelqu’un de si jeune et d’expérimenté a fait preuve d’un bon caractère et d’une bonne concentration pour rester dans le match et ne rien risquer en termes de tacles.

“Declan Rice a fait un travail fabuleux jusqu’à présent ce tournoi.”

L’Angleterre affronte l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale de l’Euro 2020 samedi à 20h.

