Declan Rice est le dernier joueur à se retirer de l’équipe d’Angleterre, avec Gareth Southgate sans West Ham pour les éliminatoires de la Coupe du monde en raison d’une maladie

Le milieu de terrain de West Ham Declan Rice s’est retiré de l’équipe d’Angleterre pour cause de maladie.

Le joueur de 22 ans est le dernier membre de l’équipe de Gareth Southgate à ne pas être disponible pour les matchs contre l’Albanie et Saint-Marin.

Le riz sera un raté pour Gareth Southgate

Le milieu de terrain de Southampton James Ward-Prowse et Marcus Rashford de Manchester United étaient déjà revenus dans leurs clubs.

« Declan Rice s’est retiré de l’équipe d’Angleterre », a confirmé la Football Association dans un communiqué mercredi soir.

« N’ayant pas pu s’entraîner pour cause de maladie depuis son arrivée à St. George’s Park, le milieu de terrain est de retour à West Ham United et ne jouera aucun rôle dans les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA.

Ward-Prowse fait également partie de l’équipe des Trois Lions

« Aucun ajout à l’équipe n’est prévu pour le moment. Mason Mount et Luke Shaw n’ont toujours pas rejoint le groupe et continuent d’être évalués respectivement après une chirurgie dentaire et une commotion cérébrale. »

Rice a connu un bon début de saison avec les Hammers, qui occupent la troisième place de la Premier League après avoir battu Liverpool le week-end dernier.

Le joueur de 22 ans a également marqué deux fois en quatre matches de Ligue Europa, ayant joué dans tous les matchs de l’Angleterre en route vers la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie cet été.

Smith Rowe s’est imposé dans l’équipe d’Angleterre après un excellent début de saison

Southgate a peut-être perdu trois joueurs, mais jusqu’à présent, seul le milieu de terrain offensif d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a été ajouté en remplacement, étant promu de l’équipe des moins de 21 ans pour sa première convocation senior.

Le jeune a marqué quatre buts et fourni deux passes décisives à l’équipe de Mikel Arteta jusqu’à présent cette saison.

Il aura désormais potentiellement la chance de montrer ce qu’il peut faire sur la scène internationale, alors que les Trois Lions se préparent pour deux éliminatoires de la Coupe du monde au cours de la prochaine quinzaine.