Declan Rice et Jules Kounde dans

Chelsea a été confronté à la réalité samedi alors que West Ham a riposté par derrière pour remporter une superbe victoire 3-2 sur ses rivaux londoniens.

Les hommes de Thomas Tuchel n’ont été battus que pour la deuxième fois cette saison pour porter un coup dur aux Bleus dans leur tentative de remporter leur premier titre en cinq ans.

Les hommes de Tuchel ont été humiliés par le marteau dans l’est de Londres

Chelsea menait par la tête de Thiago Silva quand Edouard Mendy a fait un gâchis tout-puissant d’un faible backpass de Jorginho et a fini par faire tomber Jarrod Bowen, permettant à Manuel Lanzini d’égaliser sur place.

La sublime volée de Mason Mount a remis Chelsea en tête, mais Bowen les a ramenés à nouveau avant que Mendy ne pousse un effort spéculatif d’Arthur Masuaku dans son propre poste proche pour offrir à West Ham une victoire notable et jeter un doute supplémentaire sur les références du titre des Blues.

Chelsea est également au milieu d’une terrible crise de blessures qui menace de faire dérailler sa campagne.

Matteo Kovacic, N’Golo Kante, Ben Chilwell et Trevoh Chalobah sont tous écartés, tandis que Kai Havertz et Marcos Alonso sont devenus les derniers à se blesser lors de la défaite à West Ham.

Chilwell est l’un des nombreux joueurs blessés que Chelsea a

Chelsea cherchera sans aucun doute des ajouts en janvier, avec une profondeur d’équipe généralement incroyable maintenant diminuée.

Mais qui a été lié à un déménagement à Stamford Bridge et comment pourraient-ils s’aligner avec les nouvelles recrues ?

Selon The Telegraph, Tuchel veut signer un autre milieu de terrain et deux noms ont été identifiés.

Declan Rice de West Ham et le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouameni sont les deux joueurs qui ont été le plus fortement liés à un passage au hotseat de Stamford Bridge.

Rice a encore une fois été brillante contre Chelsea

Rice, qui a dirigé Chelsea en lambeaux samedi, est l’une des propriétés les plus en vogue du football ayant été sensationnelle cette saison pour West Ham – et il a certainement un fan à Tuchel.

« Il arrive dans tous les clubs du monde que parfois les joueurs soient libérés en un instant et qu’ils mènent leur carrière d’une manière différente, c’est donc une chose assez normale », a déclaré Tuchel après que Rice ait dominé son milieu de terrain.

«Je suis absolument conscient qu’il est un garçon de Chelsea et qu’il vient de l’académie et qu’il est très proche de nos gars.

« C’est un joueur très fort et en général, je suis absolument impressionné par (Tomas) Soucek et lui, ce qu’ils font depuis que je suis entré en Premier League. Ce qu’ils font pour West Ham.

«Ce sont de véritables aides sur le terrain, ils ont tous les deux un volume incroyable. Ils assument la responsabilité du pressing haut, de la défense en profondeur, du comblement des lacunes sur les ailes, de la construction en profondeur, des buts sur coup de pied arrêté. Tous les deux font tout simplement tout.

Rice a été superbe pour West Ham ce trimestre et un grand club pourrait appeler le plus tôt possible

On dit également que Man United envisage le milieu de terrain avant un transfert estival, mais Chelsea veut le remettre dans ses livres après l’avoir libéré de son académie à l’âge de 14 ans.

L’international anglais aurait refusé à deux reprises l’offre de conditions améliorées et d’une prolongation de son contrat avec West Ham en attendant de voir si l’un ou l’autre club consolide son intérêt.

Son contrat actuel a encore trois ans à courir – le club détenant une option pour le prolonger jusqu’en 2025 – et il n’y a aucune pression sur le manager David Moyes pour vendre l’un de ses joueurs clés alors que les Hammers cherchent à s’appuyer sur leur brillante dernière campagne.

Tchouameni pourrait être une alternative beaucoup moins chère au riz

Le riz viendra à un prix plus élevé et une alternative moins chère pourrait être Tchouameni, qui est également l’un des jeunes joueurs les plus convoités au monde.

À 18 ans, il a d’abord fait irruption sur la scène avec Bordeaux sous Gus Poyet en tant que n°8 dynamique et puissant au milieu de terrain central, capable de tout faire.

Depuis son déménagement à Monaco, il a acquis une reconnaissance nationale avec la France et est revenu à un rôle plus pragmatique en tant que n ° 6 au milieu de terrain, utilisant ses prouesses physiques et son sens technique à partir d’un rôle plus profond.

David Moyes a précédemment déclaré qu’il faudrait de l’argent à la Banque d’Angleterre pour arracher Rice, ce qui signifie que 40 millions de livres sterling pour Tchouameni représenteraient une alternative beaucoup moins chère.

Les options d’arrière central de Chelsea étant également limitées pour le moment après la blessure de Chalobah, il ne serait pas fou de suggérer qu’un autre soit amené à la fin de l’année.

Chelsea pourrait revenir pour Kounde en janvier alors qu’ils cherchent à se renforcer à l’arrière

Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et le capitaine Cesar Azpilicueta deviendront tous, en l’état, des agents libres à l’été 2022, donc la nécessité de faire appel à un autre défenseur semble de plus en plus cruciale.

Jules Kounde de Séville, dont le déménagement à Stamford Bridge a échoué cet été en raison d’une rupture des négociations, est l’une des principales priorités.

Le défenseur français, qui a remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec les Bleus plus tôt cette saison, est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football européen, connu pour son calme sur le ballon et son assurance à l’arrière.

Chelsea ne voulait pas payer sa clause de libération de 68 millions de livres sterling et le club espagnol était réticent à vendre même avec l’as de West Ham Kurt Zouma offert dans le cadre des négociations pour réduire les frais.

Les Blues, cependant, devraient revenir avec une autre offre pour le joueur en janvier et Séville acceptera probablement des frais inférieurs à mesure que l’intérêt augmente pour ses services.

Alors, comment Chelsea pourrait-il s’aligner avec Rice et Kounde ? Jetez un œil, ci-dessous…

Ce Chelsea XI pourrait-il livrer une charge de titre?