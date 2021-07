Declan Rice et Mason Mount montrent leurs talents de basketteur avec des trickshots impressionnants sur un yacht privé en vacances

in

Declan Rice et Mason Mount ont prouvé qu’ils étaient des hommes aux multiples talents en montrant leurs impressionnantes compétences en basket-ball en vacances.

La paire est sur une pause bien méritée après avoir aidé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.

.

Rice et Mount, l’une des plus grandes bromances du football

Ils ont certainement eu un week-end inoubliable, cependant. Rice et Mount ont été filmés en train de chanter l’hymne anglais non officiel Sweet Caroline aux côtés de Kyle Walker et Luke Shaw.

Mais les meilleurs amis Rice et Mount se sont également beaucoup amusés à deux.

Ils sont montés à bord d’un yacht privé qui a son propre “terrain” de basket-ball et son propre filet.

Un certain nombre de vidéos ont été mises sur l’histoire Instagram de Rice et ci-dessus, vous pouvez voir l’un de lui et Mount faire équipe pour remporter le panier.

instagram @declanrice

Rice a commencé le mouvement intelligent

instagram @declanrice

Il le passa au Mont

instagram @declanrice

Mount le rendit à Rice, qui bondit comme un saumon

instagram @declanrice

Avant que le ballon n’entre dans le filet

instagram @declanrice

Le couple a ensuite célébré ensemble. Un moment si sain

Plus tôt, Rice a marqué le panier de manière très impressionnante en lançant le ballon directement dos au panier.

instagram @declanrice

Rice, enfilant un maillot des Chicago Bulls, a tenté le coup audacieux

instagram @declanrice

Et il a volé directement dedans !

instagram @declanrice

Rice a naturellement célébré l’impressionnant trickshot

L’amitié de Rice et Mount est d’autant plus impressionnante qu’ils jouent pour différents clubs, bien qu’ils se connaissent chacun pour avoir joué pour Chelsea dans leur jeunesse.

La star de West Ham, Rice, a été fortement liée à un déménagement à Manchester United cet été.

Cependant, le contrat du milieu de terrain avec les Hammers n’expire qu’en juin 2024 avec une option pour une année supplémentaire.