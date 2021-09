Declan Rice et Tomas Soucek “entreraient” dans l’équipe de Manchester United et rivaliseraient avec n’importe quel milieu de terrain de la Premier League, insiste Trevor Sinclair

Le duo de milieu de terrain de West Ham, Declan Rice et Tomas Soucek, “entrerait” dans l’équipe de Manchester United, selon l’ancienne star des Hammers Trevor Sinclair.

Les deux équipes s’affrontent au London Stadium dimanche et Sinclair pense que West Ham possède le meilleur milieu de terrain.

Le riz n’a pas de prix pour West Ham et si quelqu’un le veut, il devra lui verser 100 millions de livres sterling

Soucek est un excellent milieu de terrain box to box

Plus tôt cet été, Rice était une cible de transfert signalée pour Manchester United et Chelsea et il aurait peut-être joué pour les adversaires de West Ham ce week-end si les demandes du club avaient été satisfaites.

Ne voulant pas payer le prix annoncé de 100 millions de livres sterling, Rice est resté sur place pour le plus grand plaisir des supporters des Hammers et a une fois de plus montré ses talents avec un superbe but lors de la victoire du club contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

Ses performances exceptionnelles et celles de son coéquipier Soucek ont ​​été applaudies par Sinclair, qui estime que la paire pourrait rivaliser avec n’importe quel duo de milieu de terrain de la Premier League.

Sinclair a déclaré à talkSPORT: “Je l’ai dit la saison dernière, nous parlions de ce match exact et j’ai dit que Rice et Soucek entreraient dans le [Manchester] Équipe unie.

« Je ne pense pas que les deux ou trois milieux de terrain titulaires [Fred, Scott McTominay and Nemanja Matic] entrerait dans l’équipe de West Ham.

«Je pense qu’ils sont probablement aussi bons que ce que vous allez obtenir en Premier League en ce moment.

“Soucek apporte sa puissance de course unique, c’est un vrai patron dans les deux cases et Rice avec son sang-froid et sa capacité à diriger des matchs à l’arrière, c’est absolument génial.”

La qualité des deux joueurs a aidé l’équipe de David Moyes à devenir de solides concurrents à la fois en Premier League et en Europe.

Rice et Soucek se complètent parfaitement au milieu de terrain de West Ham

Bien que beaucoup ne soient pas d’accord avec le prix de 100 millions de livres sterling de Rice, il est certainement d’une valeur inestimable pour son club.

Avec trois ans restant à son contrat et l’option du club de le prolonger d’un an, les propriétaires de West Ham ne subissent aucune pression pour vendre l’un de leurs joueurs vedettes de sitôt.

Bien qu’ils ne veuillent peut-être pas le vendre, en raison de la puissance financière que possèdent Manchester United et Chelsea, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’il ne joue pour l’un de ces clubs.

