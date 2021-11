Declan Rice explique comment il peut pousser West Ham au niveau supérieur

Declan Rice pense que West Ham peut devenir une « grande équipe » et a promis d’ajouter plus de buts à son jeu après avoir marqué lors de la victoire 4-1 de dimanche à Aston Villa.

Rice a inscrit le deuxième but et a fait une passe décisive alors que les hommes de David Moyes ont à nouveau gagné sur la route pour se rapprocher des champions de Man City à la troisième place conjointe. Le premier but de Ben Johnson a été annulé par Ollie Watkins, mais Rice a rétabli l’avantage avant que Pablo Fornals et Jarrod Bowen ne marquent tard.

L’international anglais Rice veut que les Hammers gardent le pied sur le gaz après avoir marqué son quatrième but de la saison pour le club et le pays.

Riz a répondu à l’appel de Moyes pour ajouter plus de buts à son jeu.

« Il a un excellent tir sur lui que nous aimerions qu’il présente à son jeu si nous pouvons le placer dans les bonnes positions plus souvent », a déclaré Moyes le mois dernier.

Et le joueur de 22 ans a livré à Villa Park avec un tir en biais de l’extérieur de la surface qui a battu Emi Martinez dans le but de Villa.

« Nous sommes troisièmes conjoints », a déclaré Rice. « La grande question que les gens se posaient avant la saison était de savoir si nous pouvions recommencer après les qualifications pour l’Europe. Nous avons découvert que nous le pouvons.

«Mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. C’est le niveau, la norme. Nous ne pouvons pas abandonner si nous voulons être une grande équipe.

« Je peux certainement ajouter [goals] à mon jeu, j’en ai quatre cette saison. Ça ne s’améliore pas avec la sensation de marquer un but.

«Nous avons gagné 4-1 mais nous avons été tellement négligents en seconde période. On a tellement donné le ballon. Le gérant ne sera pas content. Il y a eu des moments où nous aurions pu contrer et le donner. »

Moyes a rendu hommage à Rice, malgré ses petites années.

« Le riz s’est grandement amélioré »

« Declan est à un très bon niveau pour quelqu’un d’aussi jeune », a déclaré Moyes. « Il a une grande responsabilité et il s’est grandement amélioré.

« Espérons que cela continue. Nous avons demandé l’année dernière s’il pouvait apporter des buts et d’autres actions à son jeu et il l’a fait. Nous sommes très heureux pour lui.

« Le travail d’un manager est d’essayer de susciter des attentes mais sans dire des bêtises, mais c’est un assez bon moment pour juger [teams] après 10 matchs. La grande chose pour moi est qu’aucun d’entre eux ne pense que nous l’avons déjà fait. Il y a encore un long chemin à parcourir. »

Gary Lineker a également fait l’éloge de Rice après la victoire de West Ham contre Villa.

Quel excellent côté @WestHam est devenu. Bon dans tous les domaines et David Moyes mérite un énorme crédit pour les avoir placés dans cette position. Beaucoup de bonnes performances avec @_DeclanRice à nouveau magnifique, et il n’a encore que 22 ans. 👏🏻👏🏻 – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 31 octobre 2021

