Declan Rice fait partie intégrante de West Ham et de l’Angleterre alors qu’il peut ajouter un rôle offensif à son jeu, insiste Stuart Pearce, légende des Three Lions.

La légende anglaise et entraîneur de West Ham, Stuart Pearce, pense que Declan Rice peut éventuellement ajouter des buts à son jeu alors qu’il montre des signes de devenir le milieu de terrain polyvalent.

Le joueur de 22 ans est maintenant un membre clé de l’équipe des Trois Lions sous Gareth Southgate et est maintenant l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

.

Rice est une superstar du club et du country au milieu de terrain

Sur le plan national, son partenariat florissant avec Tomas Soucek avec les Hammers lui a permis de parcourir un peu plus qu’il ne le pouvait les saisons précédentes.

Il n’a réussi qu’un seul but et une passe, mais il avait l’air d’améliorer ce décompte, avec des mesures avancées suggérant qu’il aurait pu avoir au moins un autre de chaque campagne.

Ayant été partenaire de son compatriote n ° 6 Kalvin Phillips contre l’Albanie lors du deuxième match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde, on pense qu’il pourrait également le faire sur la scène internationale.

Et montrer ce côté offensif à son jeu est quelque chose que son entraîneur de West Ham estime être une possibilité réelle à l’avenir.

.

Rice peut dominer au centre du terrain mais il a aussi des capacités offensives

« Il a été formidable de travailler avec », a déclaré Pearce à talkSPORT.

«De toute évidence, j’étais là à West Ham quand il a fait son entrée dans l’équipe et ce fut une véritable courbe d’apprentissage difficile pour lui, pour être honnête. Il a fait quelques erreurs quand il était dans l’équipe qui nous a coûté des buts, à l’occasion, mais c’était génial [lessons] pour lui et il a embrassé cela et s’en est amélioré de mieux en mieux. Je pense que cela a un peu façonné son personnage.

«Maintenant, certainement au niveau du club au quotidien, je travaille avec lui et il est fantastique de travailler avec lui. Super gamin. Très humble, il a les pieds sur terre et je pense qu’il fait partie intégrante de tout ce que fait l’Angleterre et Gareth.

«Il est peut-être l’un de ceux que certaines personnes à travers le pays, les supporters de différents clubs pourraient dire ‘eh bien, je ne suis pas sûr qu’il mérite une place dans l’équipe ou dans l’équipe’, mais parfois vous avez besoin de quelqu’un pour faire une partie le sale boulot et Declan le fait certainement pour l’équipe.

Jamie O’Hara félicite Thomas Soucek pour avoir « transformé » West Ham et pense que Hammers aura du mal à le garder avec Declan Rice

«Il met les miles. Il est rapide hors de la marque. Il est fort. Il peut bien retenir le ballon sous pression et pour être honnête, il est tout à fait cela – le milieu de terrain moderne. Il a une grande énergie.

«Nous pensons qu’il peut devenir un milieu de terrain qui peut également marquer des buts. Nous au niveau du club et l’Angleterre l’avons utilisé comme un bouclier défensif, si vous voulez, ce qu’il fait extrêmement bien, mais nous avons toujours l’impression que quelque part dans le futur, il y a un joueur qui peut avancer et marquer des buts.

Pearce a également fait l’éloge du prodige anglais Jude Bellingham qui avait l’air fantastique lorsqu’il est venu remplacer l’Angleterre contre Saint-Marin.

Pearce a déclaré à propos du milieu de terrain du Borussia Dortmund: «Il est venu et avait l’air à l’aise en possession et sur le ballon, à l’aise sur le terrain, et c’est la principale chose que je recherche lorsque de jeunes joueurs entrent.

.

Bellingham ne fait aucun mal à ses chances à l’Euro 2020

«Est-ce que ça leur semble trop à l’époque? Ce n’est certainement pas pour lui.

«Il a un avenir radieux devant lui, c’est comme beaucoup de joueurs, un avenir radieux n’est que lorsque vous avez 35 ans et que vous êtes à la retraite et que vous regardez en arrière et c’est un avenir radieux. Ce n’est pas au début, vous devez livrer.