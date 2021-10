Declan Rice fait une admission honnête à West Ham après le revers de Brentford

Declan Rice a admis que lui et West Ham ne s’étaient pas encore acclimatés au revirement de jeudi à dimanche.

Après avoir affronté le Rapid Vienna à domicile en Ligue Europa, les Hammers étaient de retour en action trois jours plus tard en Premier League. Et alors qu’ils ont réussi à écarter Rapid, ils n’ont pas pu s’attaquer à Brentford.

En fait, si Brentford avait été plus clinique en première mi-temps, les nouveaux garçons de la Premier League auraient été hors de vue. Au lieu de cela, West Ham s’est retrouvé à seulement 1-0.

Cependant, après une meilleure performance en deuxième mi-temps, ils ont égalisé et créé un certain nombre d’occasions avant que Yoane Wissa ne marque dans le temps d’arrêt pour les visiteurs.

Et par la suite, le milieu de terrain anglais Rice a admis que lui et ses coéquipiers n’avaient pas encore respecté le calendrier.

“Nous nous y adaptons”, a-t-il déclaré à WHUTV. « Pour moi, c’est la première fois que je le fais, et vous réalisez à quel point il est important de prendre soin de votre corps avec tous les jeux. Vous jouez jeudi et dimanche, et vous vous entraînez, récupérez et jouez à nouveau – c’est non-stop.

“C’est ce dont on a besoin. Nous sommes des footballeurs. Nous aimons être là-bas, jouer, juste aujourd’hui, nous n’avons pas obtenu ce résultat, mais je pensais que nous en avions fait assez pour tirer quelque chose du match.

«Nous avons une équipe massive que le manager utilise tout au long des matchs de coupe, de la Ligue Europa et de la Premier League.

«Maintenant, nous entrons dans une autre pause internationale. Certains des gars partiront, d’autres resteront et se reposeront.

Rice : West Ham va rebondir

Les hommes de David Moyes ont affronté une série de sept matches en 21 jours, mais Rice est convaincue que les Hammers reviendront sur la bonne voie

“Nous serons prêts à recommencer lorsque les matchs reprendront”, a ajouté le joueur de 22 ans.

“Je suis dévasté. La semaine dernière, c’était l’inverse – nous avons marqué le vainqueur tard – et je savais quel sentiment c’était, mais admettre que tard aujourd’hui était horrible.

«Ce fut un mauvais début de match pour nous, quelque chose que nous ne faisons généralement pas, surtout cette saison et la saison dernière. Pour être juste, ils auraient pu être un ou deux dans les 10 premières minutes et nous avons dû nous réveiller.

« Évidemment, ils ont marqué et mené 1-0, mais nous avons raté trop d’occasions aujourd’hui. Nous avons eu tellement d’occasions et il semblait que nous n’allions pas marquer du tout.

